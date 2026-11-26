Claudio Tapia le otorgó a Luis Fabián Artime la copa correspondiente al Campeonato Regional 1985/86, certamen que convirtió al Pirata en el primer campeón nacional de Córdoba.

Hoy 20:49

En un año especial para Belgrano de Córdoba, la Asociación del Fútbol Argentino concretó un reconocimiento que tardó cuatro décadas en llegar. El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, le entregó a Luis Fabián Artime el trofeo correspondiente al Campeonato Regional 1985/86.

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Aquella consagración representó un hecho histórico para el fútbol cordobés, ya que el Pirata se convirtió en el primer club de la provincia en conquistar un campeonato nacional organizado por la AFA.

El conjunto dirigido por Tomás Rodolfo Cuellar protagonizó una extraordinaria campaña en un certamen que contó con la participación de 106 equipos de todo el país. Belgrano registró nueve triunfos y tres empates, con 34 goles a favor y 14 en contra.

En la definición del campeonato, el Celeste superó a Olimpo de Bahía Blanca por 3 a 1 como visitante y por 3 a 2 en el Gigante de Alberdi. Con un resultado global de 6 a 3, se consagró campeón el 20 de abril de 1986, aunque en aquella oportunidad no recibió la copa.

La conquista también coronó una formidable racha de 40 partidos consecutivos sin derrotas, que incluyó los títulos del campeonato cordobés, el Provincial y el Regional.

Cuatro décadas después, Belgrano finalmente incorporó el histórico trofeo a sus vitrinas, en una temporada que también quedará marcada por la obtención del Torneo Apertura 2026.