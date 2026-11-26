El ministro de Economía defendió el programa de Javier Milei, descartó modificar el tipo de cambio para ganar competitividad y aseguró que la reducción de impuestos será uno de los ejes de la gestión.

Hoy 21:14

El ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó la continuidad del programa económico del Gobierno de Javier Milei y rechazó la posibilidad de modificar la política cambiaria para mejorar la competitividad. Además, defendió los resultados de la gestión, se refirió a la situación económica y cuestionó un eventual regreso del kirchnerismo al poder.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El funcionario realizó estas declaraciones durante el 13° Congreso de Economía Regional, organizado por la Fundación Club de la Libertad en Corrientes. Allí sostuvo que la competitividad argentina no debe depender de una modificación del tipo de cambio, sino de una reducción de los impuestos y de los costos que enfrenta el sector privado.

«Imagínense el error conceptual de los que piensan constantemente que la Argentina tiene que devaluar. La competitividad no pasa por el tipo de cambio», afirmó.

En esa línea, cuestionó la utilización de las devaluaciones como herramienta para mejorar la economía y recordó los antecedentes argentinos. «Si fuera un tema de tipo de cambio, seríamos la economía más competitiva del mundo porque somos el país que más ha pisoteado su moneda y que más ha devaluado. Hay que dejar de pensar que la devaluación es el camino», expresó.

Caputo defendió la baja de impuestos y pidió mantener el rumbo

El ministro señaló que la principal herramienta del Gobierno para mejorar la competitividad es la reducción de la presión tributaria. Según detalló, durante la gestión de Milei se habrán reducido impuestos equivalentes a casi cuatro puntos del Producto Bruto Interno (PBI).

«Es el equivalente a unos US$28.000 millones al año que se le están devolviendo al sector privado. Y vamos a seguir por esa tónica», aseguró.

También hizo referencia a las provincias y destacó que algunos gobernadores comenzaron a reducir las alícuotas de Ingresos Brutos. Sin embargo, cuestionó a las administraciones kirchneristas y consideró que ese tributo es uno de los más distorsivos.

Además, sostuvo que el Gobierno nacional propone a las provincias eliminar el impuesto a los Sellos y compensarlas por el 50% de los ingresos que dejen de percibir.

Respecto de la continuidad del programa económico, Caputo insistió en que no habrá cambios de estrategia frente a las dificultades que atraviesa la actividad.

«Todo esto lleva tiempo. Este es el camino. Consiste en recuperar la confianza y ganar credibilidad. ¿Para eso qué hay que hacer? No desviarse del rumbo», manifestó.

En ese sentido, rechazó las propuestas de implementar medidas expansivas para impulsar el consumo. «Como la economía no está creciendo tanto, hay que hacer un plan platita. Es exactamente lo contrario, hay que mostrar la convicción de mantener el rumbo porque esas fueron las medidas que nos terminaron llevando al caos», sostuvo.

Las críticas al kirchnerismo

Durante su exposición, el titular del Palacio de Hacienda también se refirió al escenario internacional y advirtió que los movimientos de capitales están afectando a los mercados emergentes, ya que los inversores buscan refugio en activos considerados de menor riesgo.

Al analizar el contexto argentino, consideró que la situación internacional habría tenido consecuencias mucho más graves si el país mantuviera las políticas económicas de administraciones anteriores.

En ese marco, volvió a cuestionar los gobiernos kirchneristas y lanzó una de sus definiciones más fuertes sobre la posibilidad de que ese espacio regrese al poder.

«Sistemáticamente, siempre volvieron peores. El primer mandato de Cristina Kirchner fue mucho peor que el de Néstor Kirchner. El segundo de Cristina fue mucho peor que su primero», afirmó.

Luego agregó: «Y el tercero fue el peor de la historia. Siempre lograron volver peores. Digo, por si alguno se come el cuento de que pueden volver mejores».

También cuestionó la política de subsidios

Por último, Caputo criticó el esquema de subsidios aplicado durante los gobiernos anteriores y sostuvo que alcanzaba incluso a sectores de altos ingresos.

«Antes se financiaba a todos, hasta el que vivía en un country. Eso lo terminaban pagando los que menos tienen, como los jubilados, cuando iban al almacén o el supermercado», señaló.

Según su explicación, esos subsidios se financiaban mediante emisión monetaria, lo que contribuía al aumento de los precios.

En contraposición, defendió el esquema actual y aseguró que los beneficios están dirigidos a los sectores que realmente los necesitan. «Los subsidios ahora llegan a las familias que lo necesitan», concluyó.