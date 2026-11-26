La Cámara Federal de Casación Penal convocó a una audiencia para el 17 de diciembre, en la que analizará los recursos presentados contra el fallo por el hundimiento del submarino, en el que murieron 44 tripulantes.

Hoy 21:18

La Cámara Federal de Casación Penal fijó para el próximo 17 de diciembre, a las 11, una audiencia para revisar la sentencia dictada en la causa por el hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido en noviembre de 2017 y que provocó la muerte de sus 44 tripulantes.

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La audiencia estará a cargo de la Sala IV, integrada por los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, quienes escucharán los argumentos de la Fiscalía, las querellas y las defensas de los exintegrantes de la Armada Argentina involucrados en el expediente.

El objetivo será analizar los recursos presentados contra el fallo del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, que el pasado 8 de julio condenó al excapitán de navío Claudio Javier Villamide a tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial por incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso con estrago culposo agravado por la muerte de la tripulación.

En la misma sentencia, los jueces absolvieron al contralmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo y a los excapitanes Héctor Aníbal Alonso y Hugo Miguel Correa.

Qué reclaman la Fiscalía y las querellas

La Fiscalía, que durante el juicio estuvo representada por Gastón Franco Pruzán, pretende revertir las tres absoluciones y aumentar las sanciones. En sus planteos solicitó penas de cinco años de prisión efectiva para López Mazzeo y Villamide, cuatro años para Alonso y tres años y seis meses para Correa, además de la inhabilitación especial perpetua.

Por su parte, la querella mayoritaria, representada por las abogadas Valeria Carreras y Lorena Arias, también cuestionó las absoluciones y consideró insuficiente la pena impuesta a Villamide.

En tanto, otra de las querellas, encabezada por Luis Tagliapietra, padre de uno de los submarinistas fallecidos, pidió la nulidad de la sentencia y la realización de un nuevo juicio ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata.

Entre sus argumentos, cuestionó la competencia territorial del tribunal santacruceño y la falta de producción de medidas de prueba que habían sido ordenadas años atrás.

Las fallas del submarino y el hundimiento

El juicio oral se extendió durante más de cuatro meses y comprendió alrededor de 30 audiencias. Durante el proceso se analizaron las condiciones técnicas en las que el submarino había zarpado y las decisiones adoptadas por sus responsables.

Según la postura de la querella, la embarcación había iniciado su patrulla con deficiencias conocidas, entre ellas el vencimiento del carenado y problemas de estanqueidad vinculados con la válvula E19.

Los jueces que integraron la mayoría consideraron que Villamide autorizó la navegación pese a esas fallas y que no tomó las medidas necesarias cuando, el 15 de noviembre de 2017, el submarino informó el ingreso de agua de mar, un cortocircuito y un principio de incendio.

Un día después se perdió contacto con la embarcación. Sus restos fueron encontrados un año más tarde, a más de 900 metros de profundidad.

La audiencia del 17 de diciembre será una nueva instancia judicial para revisar las responsabilidades penales establecidas en el fallo y los planteos de las partes sobre las condenas y absoluciones.