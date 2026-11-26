José Fernández Codazzi declaró durante más de cuatro horas ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes y sostuvo que Loan fue embestido por la camioneta de María Victoria Caillava y Carlos Pérez.

Hoy 21:19

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña sumó este jueves un nuevo capítulo con la declaración de José Alejandro Fernández Codazzi, exabogado de Laudelina Peña, quien aseguró que el niño habría muerto atropellado por la camioneta de María Victoria Caillava y Carlos Pérez y que posteriormente se habría acordado ocultar lo ocurrido.

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El letrado declaró durante más de cuatro horas ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes y sostuvo que existió un «pacto familiar» para no revelar el supuesto accidente ocurrido el 13 de junio de 2024, cuando el pequeño desapareció en el paraje El Algarrobal.

Según su testimonio, Laudelina le habría contado que en una reunión participaron Macarena Peña, su hija; José Peña, padre del niño; Camila Núñez y la abuela Catalina. En ese encuentro, de acuerdo con el relato del abogado, habrían decidido no hablar sobre el supuesto accidente.

Fernández Codazzi también afirmó que esa misma tarde Laudelina les contó a Catalina y posteriormente a José que Loan había sido atropellado. Según su versión, la abuela se enojó con ella por romper el pacto de silencio y le advirtió que podía terminar presa.

Cómo habría ocurrido el supuesto accidente

Durante su declaración, el exdefensor reconstruyó la versión que, según dijo, le había transmitido Laudelina sobre lo ocurrido aquella tarde.

Sostuvo que Loan se había separado del grupo mientras juntaban naranjas en una tapera y regresó solo hacia la casa de su abuela. En ese momento, la mujer habría escuchado un ruido, girado y observado cómo levantaban al pequeño y lo colocaban en la parte trasera de una camioneta Ford Ranger.

«Ella no vio el impacto, solo escuchó el ruido, giró y vio que lo alzan al nene y lo tiran atrás», relató Fernández Codazzi durante la audiencia.

El abogado agregó que, según la descripción que le habría realizado Laudelina, el niño tenía rastros de sangre, los ojos en blanco y los brazos caídos.

También aseguró que Caillava y Pérez estaban alcoholizados cuando se retiraron del lugar y que llevaban una conservadora con vino. Según su relato, la exfuncionaria le habría dicho a Laudelina que trasladarían al niño a un hospital y luego avisarían a la Policía, mientras ella debía continuar con la búsqueda.

Durante la exposición, Laudelina negó a los gritos la versión del accidente y manifestó su desacuerdo con las afirmaciones de su antiguo abogado. La situación motivó un llamado de atención del presidente del tribunal.

La zapatilla de Loan y las acusaciones contra Caillava

Otro de los puntos centrales del testimonio estuvo relacionado con el hallazgo del botín de Loan, una de las principales evidencias materiales de la investigación.

Fernández Codazzi aseguró que Laudelina le había confesado que enterró la zapatilla en un lodazal, a unos 2.000 metros del naranjal, siguiendo instrucciones precisas de Caillava.

De acuerdo con su reconstrucción, el calzado le habría sido entregado cerca de una escuela abandonada durante la tarde del 13 de junio, alrededor de las 16. Posteriormente, la mujer habría marcado el barro con las pisadas del botín antes de enterrarlo y utilizado una rama y un palo para señalar el lugar.

Además, el exabogado sostuvo que Laudelina no se animaba a contarle lo sucedido al comisario Walter Maciel porque Caillava le habría advertido que el policía estaba involucrado y conocía los detalles.

El letrado también negó haberle entregado los 50.000 pesos que posteriormente fueron secuestrados a Laudelina y relató que había negociado con la jueza federal Cristina Elizabeth Pozzer Penzo y el fiscal Mariano De Guzmán la posibilidad de un acuerdo abreviado o de que la mujer declarara como arrepentida.

Los padres de Loan rechazaron la versión

Las afirmaciones del exabogado provocaron una fuerte reacción de los padres del niño, que estuvieron presentes durante la audiencia.

María Noguera volvió a reclamar respuestas sobre el paradero de su hijo y cuestionó el relato de Laudelina.

«Todos los que están sentados acá saben dónde está Loan», expresó. También manifestó su desconfianza hacia su excuñada: «Ya no le creo, porque cuando se sentó acá pidió disculpas, dijo una mentira».

Por su parte, José Peña rechazó de manera contundente la existencia de un pacto familiar para ocultar el supuesto accidente.

«Eso no existió. Nosotros estábamos en el campo buscando a Loan, no sabíamos nada», afirmó.

Al finalizar la audiencia, la defensa de Laudelina solicitó una ampliación de su declaración para responder a las acusaciones de Fernández Codazzi. Sin embargo, el tribunal decidió postergar esa instancia para la próxima semana por falta de tiempo.

Las afirmaciones del exabogado forman parte de su testimonio ante el tribunal y deberán ser evaluadas junto con el resto de las pruebas del juicio. Loan continúa desaparecido desde el 13 de junio de 2024 y todavía no se conoce qué ocurrió con el niño ni dónde se encuentra.