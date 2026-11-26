La Justicia investiga un presunto caso de abuso sexual en el departamento Avellaneda. La víctima habría atravesado una interrupción del embarazo a principios de año y actualmente cursaría una nueva gestación. Un adolescente de 17 años fue aprehendido.

Hoy 22:16

Un grave caso de abuso sexual infantil es investigado por la Justicia de Santiago del Estero, luego de que trascendiera que una niña de apenas 12 años, oriunda de Real Sayana, estaría cursando su segundo embarazo en seis meses. Por el hecho, un adolescente de 17 años fue aprehendido.

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La investigación se encuentra a cargo de la fiscal coordinadora María Emilia Ganem, junto a la fiscal auxiliar Rimini, quienes trabajan para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido en el departamento Avellaneda.

De acuerdo con las primeras informaciones, la niña habría atravesado una interrupción del embarazo en enero de este año. Sin embargo, recientemente sus padres acudieron nuevamente a un centro de salud, tras conocer que estaría cursando una nueva gestación de aproximadamente dos meses.

La situación llegó a conocimiento de la Fiscalía durante la tarde de este jueves, lo que motivó el inicio de una serie de diligencias judiciales que derivaron en la aprehensión de un adolescente de 17 años, señalado como el presunto responsable de ambos embarazos.

Los investigadores buscan determinar las circunstancias en las que se produjeron los hechos y establecer si existe algún vínculo de parentesco entre ambos menores de edad, situación que hasta el momento no fue acreditada.

Investigan qué ocurrió tras el primer embarazo

Uno de los principales interrogantes de la investigación está relacionado con las actuaciones realizadas tras la primera interrupción del embarazo y las medidas que se habrían adoptado para garantizar la protección integral de la niña.

En ese sentido, la Fiscalía solicitaría informes al centro de salud que intervino en aquella oportunidad, con el objetivo de establecer si el caso fue comunicado a las autoridades judiciales y a los organismos de protección de la niñez.

Según trascendió, hasta el momento los investigadores no contarían con informes vinculados al episodio ocurrido en enero. También se busca determinar si existieron medidas de acompañamiento y seguimiento posteriores.

Ante el nuevo caso, tomó intervención la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SUBNAF), mientras que las autoridades judiciales continúan recabando información sobre el entorno familiar y la situación de vulnerabilidad de la víctima.

Para las próximas horas están previstas nuevas diligencias en los tribunales de Añatuya, donde se buscará ampliar la información y ratificar la denuncia, mientras el adolescente permanece aprehendido y a disposición de la Justicia.