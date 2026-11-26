La iniciativa impulsada por la senadora Carolina Losada propone endurecer las penas por falsas denuncias, falso testimonio y encubrimiento.

Hoy 22:22

El proyecto, impulsado por la senadora radical Carolina Losada, busca modificar el Código Penal para aumentar las penas por falsas denuncias, falso testimonio y encubrimiento. También contempla agravantes cuando las acusaciones estén relacionadas con hechos de violencia de género o delitos contra la integridad sexual.

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La decisión de retirar la iniciativa del temario se tomó ante la falta de acuerdos para reunir los votos necesarios y el riesgo de que la discusión complicara las negociaciones parlamentarias para avanzar con la reforma electoral, que incluye la suspensión de las PASO para 2027.

La propuesta había generado cuestionamientos de distintas legisladoras, entre ellas la senadora peronista Juliana Di Tullio, además del rechazo de organizaciones feministas y de derechos humanos.

Entre las principales objeciones, se advirtió que el endurecimiento de las penas podría provocar un efecto disuasorio sobre las víctimas de violencia y abuso sexual infantil a la hora de acudir a la Justicia. También se plantearon preocupaciones por las posibles consecuencias para los profesionales que intervienen en este tipo de investigaciones.

Otro de los argumentos mencionados fue un relevamiento del Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos, según el cual las falsas denuncias representan apenas el 0,09% del total de las investigaciones penales analizadas.

El proyecto ya había sido postergado

No es la primera vez que la iniciativa de Losada queda fuera de la agenda parlamentaria. Su tratamiento ya había sido postergado en agosto y volvió a quedar sin fecha de discusión.

La posibilidad de debatirla este jueves había trascendido el miércoles, en coincidencia con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, lo que generó nuevas críticas por parte de distintos sectores.

Finalmente, el oficialismo priorizó los acuerdos legislativos para avanzar con otros proyectos y evitó abrir un nuevo frente de conflicto durante la sesión.

Por el momento, la propuesta continuará pendiente en el Congreso, sin una nueva fecha definida para su tratamiento.