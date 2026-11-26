El jefe de Gabinete destacó la media sanción que obtuvo el proyecto en el Senado, con 43 votos a favor, y se mostró optimista respecto de su tratamiento en la Cámara baja.

Hoy 22:21

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, celebró este jueves la aprobación de la reforma electoral en el Senado, que contempla la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para las elecciones de 2027, y manifestó su confianza en que el proyecto también conseguirá el respaldo necesario en la Cámara de Diputados.

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En una entrevista, el funcionario se mostró optimista sobre el próximo paso legislativo: «Estoy confiado de que vamos a hacer una muy buena performance en Diputados también». Sin embargo, pidió cautela y remarcó: «A mí no me gusta gritar los goles antes de que sucedan. Hemos dado un gran primer paso, ahora vamos a trabajar para ese segundo paso».

La iniciativa obtuvo 43 votos afirmativos y 29 negativos en la Cámara alta, superando la mayoría absoluta de 37 respaldos que necesitaba el oficialismo para conseguir la media sanción.

Santilli también destacó el acompañamiento de los gobernadores y de los bloques aliados durante las negociaciones. En ese sentido, apeló a la responsabilidad de los mandatarios provinciales en medio del tratamiento del Presupuesto y agradeció a quienes facilitaron el quórum para avanzar con distintos proyectos.

Santilli destacó el trabajo de Patricia Bullrich

Durante la entrevista, el jefe de Gabinete también se refirió a su relación con Patricia Bullrich, luego de las diferencias que trascendieron en las últimas semanas entre la senadora y algunos sectores del Gobierno.

«Yo tengo una relación extraordinaria con Patricia, el Gobierno también. Todos los martes tenemos reunión de mesa política», aseguró.

Además, resaltó el trabajo conjunto con la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado y sostuvo que su participación fue determinante para conseguir la aprobación de la reforma.

«La gran labor de Patricia Bullrich, con quien he trabajado codo a codo todos los días. Lo de ayer era imposible sin todo el bloque y con Patricia a la cabeza», expresó.

Consultado sobre las declaraciones de la legisladora, quien manifestó estar preparada para ser presidenta y planteó diferencias sobre el rumbo económico, Santilli respondió: «Son dos cosas distintas. No puede estar visto toda discusión desde la interna».

De esta manera, el funcionario buscó restarle importancia a las versiones de enfrentamientos dentro del oficialismo y respaldó públicamente a la senadora.

Javier Milei será el candidato presidencial en 2027

Otro de los temas abordados fue la definición de las candidaturas para las próximas elecciones presidenciales. Al ser consultado sobre quién encabezará la fórmula de La Libertad Avanza en 2027, Santilli fue contundente: «Vamos a ir juntos, todos juntos. El candidato a presidente va a ser Milei».

En esa línea, volvió a destacar el papel de Bullrich dentro del espacio político: «Tenemos un presidente que se llama Javier Milei y una mujer extraordinaria como Patricia Bullrich, que es nuestra líder en el Senado. Y como dijo el Presidente, es su socia política».

Sin embargo, evitó anticipar si la exministra de Seguridad podría integrar la fórmula presidencial como candidata a vicepresidenta y señaló que esa decisión dependerá de Javier Milei. «El Presidente define el equipo», afirmó.

Las negociaciones con los gobernadores

Por último, Santilli atribuyó el resultado obtenido en el Senado a las conversaciones que mantuvo con los gobernadores y los distintos espacios políticos aliados durante los últimos meses.

Recordó que, cuando el Gobierno presentó la reforma en junio, inició una ronda de consultas con representantes de las provincias para conocer sus posiciones y trabajar en la construcción de consensos.

«Desde ese momento vengo diciendo: los votos están, hay que trabajarlos», sostuvo.

También agradeció especialmente a los mandatarios provinciales, a los partidos aliados y a los senadores que acompañaron la iniciativa. En ese reconocimiento incluyó a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, a quien definió como la líder del proceso político de La Libertad Avanza.

Ahora, el oficialismo buscará conseguir el respaldo en Diputados para convertir la reforma electoral en ley durante el período de sesiones extraordinarias.