El vicegobernador Carlos Silva Neder participó del lanzamiento de la obra de Cintia Suárez y Nunzia Locatelli. El cardenal Vicente Bokalic destacó su valor histórico y se anunció que estará disponible de forma gratuita en la biblioteca digital de la universidad.

Hoy 23:15

El vicegobernador de Santiago del Estero, Carlos Silva Neder, participó de la presentación oficial de un libro inédito dedicado a recuperar la correspondencia histórica de Mama Antula, la primera santa argentina. La actividad se desarrolló en la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE) y reunió a autoridades provinciales, municipales, académicas y religiosas.

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La obra, titulada "Correspondencia entre María Antonia de Paz y Figueroa (Mama Antula), Gaspar Juárez y Ambrosio Funes”, es el resultado de una investigación histórica realizada por las periodistas y escritoras Cintia Suárez y Nunzia Locatelli, quienes encabezaron la presentación.

El encuentro contó con la presencia del arzobispo de Santiago del Estero y primado de la Argentina, cardenal Vicente Bokalic, autor del prólogo del libro; el rector de la UCSE, Luis Lucena; la ministra de Educación, Mariela Nassif; y los intendentes de Capital, Mario Benavente, y de Loreto, Ramón González.

También participaron el rector de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), Marcelino Ledesma, y representantes de los tres poderes del Estado.

Un libro que permite conocer el pensamiento de Mama Antula

Durante su intervención, el cardenal Vicente Bokalic destacó el valor histórico y espiritual de la publicación, a la que definió como "un tesoro que todos deberían descubrir"

El arzobispo celebró que estos documentos puedan llegar al público y recordó la importancia que tuvo la canonización de Mama Antula en 2024, durante el pontificado de Francisco.

Asimismo, hizo referencia a las recientes expresiones del papa León XIV sobre la santa santiagueña durante su visita a Córdoba.

"Si ayer Francisco la definió como un 'regalo para la Iglesia' por su audacia para llegar descalza a las periferias, hoy León XIV recoge ese testigo señalándola como 'una brújula en tiempos de incertidumbre' que sale sin miedo al encuentro del que sufre", expresó Bokalic.

Por su parte, las autoras Cintia Suárez y Nunzia Locatelli explicaron que la investigación permite reconstruir un intercambio epistolar que vincula a Santiago del Estero con Roma, a través de documentos que reflejan la fe y la misión evangelizadora de María Antonia de San José.

Además, destacaron que las cartas ofrecen una mirada sobre el pensamiento, la espiritualidad y la identidad santiagueña de Mama Antula, a partir de testimonios escritos por ella misma.

La obra estará disponible de manera gratuita

Uno de los anuncios destacados de la presentación estuvo a cargo del rector de la UCSE, Luis Lucena, quien confirmó que la versión digital del libro estará disponible en la biblioteca virtual de la universidad.

De esta manera, investigadores, docentes, estudiantes y lectores de cualquier parte del mundo podrán acceder de forma libre y gratuita al contenido de la publicación.

La iniciativa busca facilitar la difusión del patrimonio histórico y religioso de Santiago del Estero, permitiendo que los documentos recuperados puedan ser consultados por un público más amplio.

Un reconocimiento al legado histórico de la primera santa argentina

La presentación de esta investigación representa un nuevo aporte al conocimiento de la vida y obra de Mama Antula, cuya trayectoria mantiene una profunda vinculación con la historia y la identidad de Santiago del Estero.

La jornada concluyó con un recorrido por el Museo Universitario de la Cultura, donde las autoridades y los asistentes pudieron conocer parte del patrimonio cultural de la institución.

Con esta publicación, Suárez y Locatelli contribuyen a la preservación y difusión de documentos históricos que permiten profundizar en el legado espiritual y social de la primera santa argentina.