El seleccionado nacional se impuso 102 a 65 ante el elenco caribeño y dio un paso importante hacia Qatar 2027.

Hoy 00:27

Argentina no permitió avivar fantasmas y de principio a fin se quedó con un triunfo dominante ante Bahamas. Los de Prigioni vencieron por 102-65 y quedaron a un paso del Mundial, para el que sacarán boleto si el domingo doblegan a Canadá.

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Gonzalo Corbalán fue la gran figura con 20 puntos, seguido por 15 de Alex Negrete, 14 de Juani Marcos, 13 de Juampi Vaulet y 10 de Nico Laprovittola. En los caribeños no alcanzaron los 16 puntos de Domnick Bridgewater y los 14 de Franco Miller.

Argentina tuvo un buen inicio de 6-0, con defensa física en el perímetro y en ofensiva con pases y buenas penetraciones para sacar diferencias. Sin embargo, a partir de Bridgewater, los visitantes se acercaron peligrosamente, pero un gran ingreso de Corbalán (10 puntos y a otro ritmo) le permitió a los de Prigioni sacar diferencias tranquilizadoras de 25-17, aunque con un bajo 1/9 en triples que no permitía quebrar el juego.

En el segundo parcial, a pesar de las buenas acciones de Franco Miller, Bahamas no pudo contener primero las penetraciones y luego a la dupla de Marcos y Corbalán, que se combinó con 5/8 en triples para sacar máxima de 46-31. Desde allí, con el aporte importante de Vaulet, con 11 puntos en el primer tiempo, la albiceleste se fue al entretiempo al frente por 53-35. Trabajo defensivo clave en la primera mitad, dejando en 37% de campo y 10 pérdidas a Bahamas, que se sostenía a partir de las individualidades de Bridgewatter y Miller (22 entre ambos).

Con un mejor juego colectivo, los tiros llegaron y la confianza creció en Lapro, líder con 8 puntos en el cuarto. Además, defensivamente Argentina presionó de buena manera en el perímetro para aumentar las diferencias. A su vez, los aportes en ambos costados de Brussino fueron importantes junto a la conducción de un Juani Marcos dominante desde la base. A partir de allí, los de Prigioni cerraron el tercero con ventaja de 81-49.

Con la diferencia abultada y el triunfo cómodo, Argentina no bajó la guardia y cerró el triunfo dominante con acciones de Negrete y buenos momentos de Vildoza, para cerrar una victoria fundamental.