La obra recupera un valioso patrimonio documental que se encontraba conservado, durante siglos, en el Archivio di Stato di Roma en Italia.

Hoy 23:07

La presentación del libro "Correspondencia entre María Antonia de Paz y Figueroa (Mama Antula), Gaspar Juárez y Ambrosio Funes, se concretó esta noche en el Salón Auditorio de la Universidad Católica de Santiago del Estero, ceremonia a la que concurrió la vicepresidenta segunda del Superior Tribunal de Justicia, Dra. Ana Rosa Rodríguez.

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En la oportunidad, el estrado estuvo ocupado por las autoras de la obra, la periodista italiana Nunzia Locatelli y su colega santiagueña, Cinthia Suárez; el rector de esa casa de altos estudios, Ing. Luis Lucena y el cardenal y gran canciller de la UCSE, Vicente Bokalic, quien es el redactor del Prólogo del trabajo literario.

Los cuatro brindaron sus respectivos mensajes, en los que resaltaron aspectos del ejemplo de vida de Mama Antula y de la labor que demandó a las escritoras reunir el material, que tiene más de dos siglos de existencia.

Además, asistieron al evento el vicegobernador, Dr. Carlos Silva Neder; el intendente de la ciudad Capital, Ing. Mario Benavente; la ministra de Educación, Dra. Mariela Nassif; el rector de la Universidad Nacional local, Lic. Marcelino Ledesma; legisladores; miembros de fuerzas de seguridad; docentes, estudiantes y público en general.

El texto es un aporte académico e histórico sin precedentes, al reunir por primera vez imágenes facsimilares, transcripciones y traducciones de un conjunto de cartas inéditas manuscritas por Mama Antula en castellano, italiano y latín.

En ellas, la hoy primera santa argentina, revela aspectos vinculados a su fe, sus dolencias, desafíos y convencimiento de la trascendencia de los ejercicios espirituales que tanto pregonó, en misivas dirigidas al jesuita Gaspar Juárez y al laico Ambrosio Funes.

En el marco de la presentación del libro físico, se anunció que se realizó una edición digital de acceso libre y gratuito, que se encuentra disponible en la biblioteca digital de la UCSE.

Finalmente, el acto tuvo como broche la actuación de los hermanos Enzo y Gonzalo Luna, alumnos de la UCSE, quienes con bandoneón y guitarra, interpretaron temas del cancionero popular argentino.