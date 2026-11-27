Las Garzas visitan este viernes al conjunto de Ohio por el segundo partido de la serie de playoffs. Después de perder 3-0 en el primer encuentro, el equipo de Florida está obligado a ganar para forzar un tercer duelo y seguir en carrera por el título.

Hoy 07:20

Inter Miami, con Lionel Messi como principal figura, afrontará este viernes un compromiso decisivo ante Columbus Crew por los playoffs de la Major League Soccer (MLS). El encuentro se disputará desde las 22 (hora argentina) en el ScottsMiracle-Gro Field, donde el conjunto de Florida buscará recuperarse del duro golpe sufrido en el primer partido.

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En el encuentro de ida, disputado en Miami, las Garzas cayeron por un contundente 3-0. Gonzalo Tapia, en dos oportunidades, y Taha Habroune marcaron para Columbus, que además aprovechó la expulsión de Gonzalo Luján a los 36 minutos del primer tiempo para encaminar la victoria.

Con este resultado, Inter Miami está obligado a conseguir un triunfo como visitante para igualar la serie y forzar un tercer partido, previsto para el 2 de diciembre. Una nueva derrota significará la eliminación del equipo de Messi y el final de su camino en la presente edición del certamen.

El partido comenzará a las 22 de Argentina y se podrá seguir en vivo a través de Apple TV. Messi, Luis Suárez, Germán Berterame y Rodrigo De Paul aparecen como algunas de las principales figuras del equipo que buscará una victoria clave para continuar en los playoffs.