El elenco de calle Salta afronta un nuevo desafío por la Liga Argentina de Básquet ante el elenco de La Rioja. Se miden desde las 21.30 con transmisión de Radio Panorama.

Hoy 07:00

Independiente BBC afrontará este viernes un nuevo compromiso por la Liga Argentina de Básquet. Desde las 21.30, recibirá a Amancay de La Rioja en el estadio Israel Parnas, con el objetivo de reencontrarse con la victoria y hacerse fuerte ante su público. Transmite El Clásico por Radio Panorama.

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El conjunto santiagueño llega a este encuentro con un récord de 1 triunfo y 5 derrotas. En su última presentación, cayó por 79 a 74 frente a Barrio Jardín, en condición de visitante, aunque dejó una buena imagen por su reacción durante el segundo tiempo.

En aquel partido, Independiente llegó a estar 20 puntos abajo al término de la primera mitad, pero logró achicar la diferencia hasta quedar a solamente tres unidades en el cierre. Santiago Candia, con 19 puntos y 4 asistencias, fue uno de los destacados, mientras que Juan Delón aportó 16 unidades y 7 rebotes. Por su parte, Jonatan Machuca sumó 11 puntos.

Un rival que llega en alza

Del otro lado estará Amancay de La Rioja, que atraviesa un buen comienzo de temporada y se ubica en el tercer puesto de la Conferencia Norte, con un registro de cinco victorias y dos derrotas.

El equipo riojano llega fortalecido después de superar a Bartolomé Mitre de Posadas por 85 a 64, el pasado 18 de noviembre. Además, consiguió cuatro triunfos en sus últimas cinco presentaciones, frente a Barrio Jardín, Barrio Parque, Hindú y Mitre. Su única derrota en ese tramo fue ante Unión de Santa Fe.

El encuentro comenzará a las 21.30 y contará con el arbitraje de Fabio Alaniz y Alejandro Costa. En cuanto a los valores de las entradas, las plateas tendrán un costo de $13.000, mientras que las populares costarán $10.000.