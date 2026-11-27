El organismo internacional dará a conocer su resolución este sábado. El Gobierno busca impedir que el Reino Unido y empresas extranjeras avancen con la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte sin autorización.

Hoy 08:22

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar dará a conocer este sábado su resolución sobre el pedido presentado por la Argentina para frenar el avance de la explotación petrolera en las aguas de las islas Malvinas. El reclamo apunta a impedir que el Reino Unido y las empresas involucradas desarrollen actividades hidrocarburíferas en la Cuenca Malvinas Norte sin autorización argentina.

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El pronunciamiento se conocerá a las 8, hora argentina, durante una sesión pública que se realizará en la sede del organismo internacional, en la ciudad alemana de Hamburgo. La lectura estará a cargo del presidente del Tribunal, el juez camerunés Maurice Kamga.

La presentación argentina se inició el 28 de septiembre, cuando el país puso en marcha un procedimiento arbitral contra el Reino Unido en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Posteriormente, el 13 de octubre, solicitó la adopción de medidas provisionales hasta que se resuelva la controversia.

Las audiencias públicas se desarrollaron los días 10 y 11 de noviembre, jornadas en las que las delegaciones de ambos países expusieron sus argumentos jurídicos y presentaron sus respectivas posiciones ante los integrantes del Tribunal.

El proyecto petrolero que está en el centro del conflicto

El reclamo argentino tiene como eje el proyecto Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, a unos 210 kilómetros al norte del archipiélago. La iniciativa está a cargo de la compañía israelí Navitas Petroleum, que posee una participación del 65%, y de la británica Rockhopper Exploration, con el 35% restante.

Según los datos presentados por la representación argentina durante las audiencias, el emprendimiento contempla la perforación de hasta 26 pozos y la extracción de más de 300 millones de barriles de petróleo, en un proyecto con un horizonte de explotación de aproximadamente 30 años.

Frente a este escenario, el Gobierno argentino solicitó que se impidan nuevas perforaciones destinadas a la explotación y la instalación de infraestructura para producir hidrocarburos. También reclamó que no se utilice la información obtenida durante las tareas de exploración en perjuicio de los derechos argentinos.

Además, pidió que se garantice la protección y preservación del medio ambiente marino y que el Reino Unido se abstenga de adoptar nuevas decisiones que puedan agravar la controversia.

La defensa argentina fundamentó su presentación en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y en las resoluciones 2065 y 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, vinculadas con la disputa de soberanía sobre las islas Malvinas.

En particular, la resolución 31/49, aprobada en 1976, insta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación mientras permanezca pendiente una solución a la controversia.

Por su parte, la representación británica solicitó que se rechacen todas las medidas provisionales. También cuestionó la competencia del futuro tribunal arbitral y sostuvo que no existen condiciones de urgencia ni riesgos de daños irreparables que justifiquen la adopción de esas medidas.

Qué puede resolver el Tribunal del Mar

La decisión que se conocerá este sábado podrá conceder todas o algunas de las medidas solicitadas por la Argentina, establecer disposiciones de diferente alcance o rechazar el pedido.

Sin embargo, el pronunciamiento no representará una decisión definitiva sobre la controversia de soberanía entre ambos países.

La delegación argentina estuvo encabezada por la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal, e integrada, entre otros, por el asesor jurídico de la Cancillería y agente argentino ante el Tribunal, Mario Oyarzábal, y el especialista en derecho internacional Marcelo Gustavo Kohen.

El organismo internacional tiene un antecedente importante para el país: en diciembre de 2012 ordenó la liberación de la Fragata Libertad, que permanecía retenida en Ghana a raíz de una demanda presentada por un fondo de inversión.

La postura del Gobierno argentino

En las últimas horas, el canciller Pablo Quirno se refirió al reclamo argentino y advirtió sobre la proximidad del inicio de la extracción petrolera en la zona.

“La extracción es inminente y no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras avanzan sobre nuestros recursos”, sostuvo el funcionario.

Quirno explicó que el Tribunal podría ordenar todas o algunas de las medidas solicitadas por el país o, eventualmente, declararse incompetente para intervenir. En ese último escenario, aclaró que se trataría de una decisión procesal que no afectaría los derechos argentinos ni impediría la continuidad del procedimiento arbitral. “En esto del sábado no se discute soberanía”, enfatizó el canciller.

Asimismo, destacó que la presentación permitió dejar asentada ante un organismo internacional la existencia de una controversia con el Reino Unido por la explotación de los recursos naturales del Atlántico Sur.

El Gobierno también sostiene que continuará utilizando herramientas diplomáticas, jurídicas, económicas y regulatorias para defender los intereses argentinos en la región.

La sesión pública de este sábado será transmitida en directo a través de la página oficial del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, donde también se difundirá el texto completo de la resolución.