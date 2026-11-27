El hombre declaró que vio al acusado ingresar a la casa de su novia, en el barrio IV Centenario, con la ropa manchada de sangre durante la madrugada del homicidio. Cruz fue imputado por homicidio simple y se negó a declarar.

Hoy 07:39

La situación judicial de Ángel Ariel Cruz, alias "Peri", se complicó tras la incorporación de un testimonio que lo ubicaría con manchas de sangre en su vestimenta durante la madrugada en que fue asesinado Yonathan Exequiel Alvarado, conocido como "Negrito", en la ciudad de La Banda.

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Según publicó El Liberal, un allegado al acusado declaró que lo vio llegar a la vivienda de su novia, ubicada en el barrio IV Centenario, completamente ensangrentado, durante la madrugada del 9 de noviembre, fecha en que se produjo el crimen.

De acuerdo con ese relato, Cruz ingresó a la habitación de su pareja con las prendas manchadas de sangre y posteriormente se acostó a dormir. Esa ropa fue secuestrada durante el allanamiento y será sometida a pericias científicas, al igual que las sábanas y otros trapos incautados en el inmueble.

El nuevo testimonio se conoció luego de que el sospechoso fuera trasladado al Centro Judicial de La Banda, donde compareció ante el fiscal Hugo Herrera en una audiencia de indagatoria.

El lugar del crimen.

Durante el procedimiento, el representante del Ministerio Público Fiscal le atribuyó el delito de homicidio simple por la agresión que terminó con la vida de Alvarado. Sin embargo, por recomendación de su abogado defensor, Lucas Díaz, Cruz hizo uso de su derecho constitucional y se negó a prestar declaración.

La investigación busca determinar las circunstancias en las que se produjo el ataque contra el hombre en situación de calle, cuyo cuerpo fue encontrado en inmediaciones de la autopista Juan Domingo Perón.

Mientras tanto, la Fiscalía aguarda los resultados de los estudios científicos sobre las prendas con manchas hemáticas y los demás elementos secuestrados durante los procedimientos. Esas pericias serán importantes para establecer si existe una vinculación entre los rastros encontrados y el homicidio.