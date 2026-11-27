Las víctimas tienen 13 y 14 años y fueron asistidas en el Cepsi, donde los profesionales detectaron signos compatibles con abuso sexual. El acusado les habría pagado por realizar tareas de limpieza en su vivienda.

Hoy 06:50

La Justicia investiga un presunto caso de abuso sexual contra dos adolescentes de 13 y 14 años en la ciudad de La Banda. Por el hecho fue denunciado un comerciante vinculado a la organización de eventos, quien habría aprovechado la relación laboral que mantenía con las menores para cometer los ataques.

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El caso salió a la luz el miércoles, pasadas las 20.40, cuando ambas adolescentes ingresaron al Centro Provincial de Salud Infantil (Cepsi) acompañadas por su madre y su abuela. Ante la situación, intervino personal del Servicio Adicional Policial, que dio aviso a la Comisaría Comunitaria N° 2 de la Mujer y la Familia.

La médica que asistió a las jóvenes, la Dra. Yanina Ovejero, informó que ambas presentaban signos compatibles con haber sufrido abuso sexual.

De acuerdo con la denuncia realizada por la madre de una de las adolescentes, su hija y su sobrina trabajaban para el hombre, quien les pagaba por realizar tareas de limpieza. En ese contexto, el acusado habría cometido los abusos en su vivienda, ubicada en el barrio San Fernando.

La investigación quedó a cargo de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual de La Banda, que busca establecer las circunstancias en las que habrían ocurrido los ataques y determinar durante cuánto tiempo se extendieron.

Para avanzar en la causa, los investigadores analizan los testimonios preliminares y las constancias médicas incorporadas al expediente. La Fiscalía especializada dispuso distintas medidas para esclarecer lo sucedido.