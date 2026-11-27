Los añatuyenses experimentan un clima cambiante, con chubascos ligeros en la actualidad y un pronóstico alentador para los próximos días. Las temperaturas se mantendrán agradables y soleadas.

Hoy 08:21

Hoy en Añatuya, los habitantes se encuentran bajo la influencia de un chubasco ligero, con una temperatura actual de 18.5 °C que se siente igual debido a la humedad del 86%. A medida que avanza el día, se espera que el clima mejore significativamente.

Para los añatuyenses, el pronóstico del tiempo es prometedor, ya que la jornada de hoy se presentará mayormente soleada, con una mínima de 18.2 °C y una máxima que alcanzará los 25.9 °C. Esta transición hacia el sol es un alivio tras las lluvias recientes.

El viento sopla desde el este-sureste a 10.4 km/h, lo que agrega una brisa fresca a la atmósfera. Esto será un factor agradable para aquellos que planean actividades al aire libre durante la tarde.

El sábado, la temperatura mínima descenderá a 16.3 °C y la máxima subirá a 30.5 °C, lo que indica que el calor comenzará a sentirse más intensamente. Los añatuyenses deberán prepararse para disfrutar de un clima veraniego.

Finalmente, el domingo se anticipa que la temperatura mínima será de 19.4 °C y la máxima alcanzará los 32.8 °C. Con un pronóstico soleado y temperaturas en ascenso, es un excelente momento para disfrutar del aire libre en Añatuya.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.