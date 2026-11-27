La actriz protagoniza "The Mark", un thriller junto a Tom Hopper cuyo primer tráiler se presentó esta semana. La película llegará a los cines en febrero de 2027 y tiene como eje a una agente encubierta que involucra a un padre soltero en una peligrosa conspiración.

Hoy 08:58

Jessica Alba vuelve a ponerse al frente de una película de acción con "The Mark", una producción cuyo primer tráiler fue presentado el miércoles 25 de noviembre. En el filme, la actriz comparte protagonismo con Tom Hopper en una historia de espionaje, identidades encubiertas y persecuciones que llegará a los cines el 19 de febrero de 2027.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Alba interpreta a Eden, una agente clandestina cuya identidad queda al descubierto durante una operación. Para escapar de sus perseguidores, decide atribuirle su identidad secreta a Ben, un desprevenido padre soltero interpretado por Hopper, que termina convertido en el principal objetivo de agentes federales, la CIA y una red de asesinos a sueldo.

A partir de ese momento, Eden deberá mantenerlo con vida mientras intenta descubrir quién la traicionó. Sin embargo, Ben demuestra ser mucho más útil de lo que ella imaginaba y ambos terminan involucrados en una carrera por sobrevivir.

El adelanto combina escenas de combate, persecuciones y situaciones de humor derivadas del vínculo entre los protagonistas. También deja entrever una posible conexión sentimental entre los personajes, que inicialmente mantienen una relación marcada por la desconfianza.

Un nuevo desafío para Jessica Alba

La película está dirigida por Justin Chadwick, con guion de Ronnie Christensen. El elenco también incluye a Angus Sampson, Mark Coles Smith y Rena Owen.

Jessica Alba

Además de protagonizar la producción, Alba participa como productora, a través de su compañía Lady Metalmark Entertainment. El rodaje se realizó en Queensland, Australia, principalmente en la zona de Gold Coast.

Su regreso al género de acción

La actriz, de 45 años, construyó buena parte de su popularidad con personajes vinculados al cine de acción y la ciencia ficción. Entre sus trabajos más conocidos se encuentran "Los cuatro fantásticos", donde interpretó a Sue Storm, "Sin City", "Machete" y "Mechanic: Resurrection".

También alcanzó reconocimiento televisivo con la serie "Dark Angel", creada por James Cameron, y más recientemente protagonizó "Trigger Warning", el thriller de acción estrenado por Netflix en 2024.

Con "The Mark", Jessica Alba vuelve a apostar por un papel de acción y suma un nuevo proyecto cinematográfico a su agenda para 2027.