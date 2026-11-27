La actriz protagoniza "Way of the Warrior Kid", la nueva película de Apple TV junto a Chris Pratt. La historia aborda el acoso escolar a través de un adolescente que busca recuperar la confianza en sí mismo con la ayuda de su tío.

Hoy 08:18

Linda Cardellini regresó a la pantalla con un nuevo papel en "Way of the Warrior Kid", la película de Apple Original Films que llegó a Apple TV el 25 de noviembre. La actriz comparte elenco con Chris Pratt y el joven Jude Hill en una historia que aborda el acoso escolar, la confianza personal y los vínculos familiares.

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En la película, Cardellini interpreta a Sarah, una madre que cría sola a su hijo Marc, un adolescente que atraviesa dificultades en la escuela y es víctima de bullying por parte de sus compañeros. La situación cambia cuando Jake, el hermano de Sarah, llega a su casa para recuperarse de una lesión. El personaje, interpretado por Pratt, es un integrante de los Navy SEAL que decide ayudar al chico a recuperar la confianza en sí mismo.

Para eso, desarrolla un programa de entrenamiento inspirado en su experiencia militar, aunque el objetivo no es enseñarle a pelear, sino transmitirle disciplina, fortaleza y herramientas para afrontar sus problemas.

Una historia basada en un libro exitoso

La película está dirigida por McG y se basa en la novela homónima del exintegrante de los Navy SEAL Jocko Willink, que también participa como productor. El guion estuvo a cargo de Will Staples.

El elenco se completa con Ava Torres, Levi McConaughey, Darien Sills-Evans y otros intérpretes.

Una trayectoria reconocida en cine y televisión

A sus 51 años, Linda Cardellini cuenta con una extensa carrera en Hollywood. Alcanzó reconocimiento por su participación en la serie "Freaks and Geeks" y posteriormente integró producciones como "Mad Men", donde interpretó a Sylvia Rosen, y "Dead to Me", junto a Christina Applegate.

También formó parte de películas como "Brokeback Mountain", "Scooby-Doo" y "Avengers: Age of Ultron", en la que interpretó a Laura Barton, la esposa del personaje de Jeremy Renner.

Con "Way of the Warrior Kid", la actriz vuelve a una historia familiar que combina drama y superación personal, esta vez desde el lugar de una madre que acompaña a su hijo frente a una situación de acoso escolar.