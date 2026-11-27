La exparticipante de Gran Hermano contó que necesita establecer una conexión emocional para sentir atracción por otra persona. También explicó cómo vive los vínculos después de una separación.

Hoy 08:27

La exparticipante de Gran Hermano, Coty Romero, sorprendió a sus seguidores al revelar un aspecto de su vida personal durante una entrevista en el podcast Se dice de mí. La influencer contó que se identifica como demisexual y explicó cómo esta característica influye en su manera de relacionarse afectivamente.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

"Soy demisexual. A mí me cuesta mucho que alguien me genere algo porque me llama la atención", expresó la joven.

Te recomendamos: Coty Romero presentó a su nuevo novio con una romántica foto: quién es el joven que conquistó su corazón

Romero explicó que necesita que una persona despierte su interés y que exista algo más que una primera impresión para experimentar atracción. También señaló que, después de una separación, puede pasar bastante tiempo sin buscar nuevos encuentros ni iniciar conversaciones con otras personas.

¿Qué significa ser demisexual?

La demisexualidad es una orientación que forma parte del espectro asexual y se caracteriza por experimentar atracción sexual después de establecer un vínculo emocional significativo con otra persona.

Esto significa que la apariencia física o el atractivo inmediato no suelen ser suficientes para despertar ese interés. Sin embargo, no implica ausencia de deseo sexual ni que sea indispensable estar enamorado para sentir atracción.

La revelación de Coty Romero generó repercusiones entre sus seguidores, al compartir públicamente una característica personal que, según explicó, influye directamente en su forma de vivir las relaciones.