Ingvar Jónsson falleció tras haber sido diagnosticado con cáncer. El futbolista integró el histórico plantel islandés de la Eurocopa 2016 y había recibido un gesto de apoyo de sus compañeros antes del amistoso frente a la Albiceleste en junio.

Hoy 07:38

El mundo del fútbol atraviesa un momento de profunda tristeza tras confirmarse la muerte de Ingvar Jónsson, exarquero de la Selección de Islandia, quien falleció a los 37 años luego de haber sido diagnosticado con cáncer en mayo de este año.

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La noticia fue confirmada por la Federación Islandesa de Fútbol y el Víkingur Reykjavík, club en el que jugaba el guardameta. Jónsson falleció el miércoles 25 de noviembre, acompañado por sus seres queridos.

El futbolista había comenzado un tratamiento de quimioterapia después de conocer su diagnóstico, situación que lo llevó a alejarse de la actividad profesional. Desde entonces, tanto su club como sus compañeros de selección habían manifestado públicamente su acompañamiento.

El emotivo homenaje antes de enfrentar a Argentina

Uno de los momentos más recordados de los últimos meses ocurrió en junio de 2026, cuando la Selección de Islandia se encontraba concentrada en Auburn, Alabama, Estados Unidos, para disputar un amistoso frente a la Selección argentina de Lionel Scaloni.

En la previa de aquel encuentro, los futbolistas islandeses posaron con una camiseta que llevaba el nombre de Ingvar Jónsson, como muestra de apoyo y aliento mientras el arquero atravesaba su tratamiento contra el cáncer.

El gesto adquirió una especial relevancia tras conocerse su fallecimiento, ya que reflejó el cariño y reconocimiento que sus compañeros sentían por él.

Aquel partido terminó con una victoria de Argentina por 3-0, con goles de Valentín Barco, Lionel Messi y Thiago Almada.

Su trayectoria y el histórico paso por la Eurocopa

A lo largo de su carrera, Ingvar Jónsson disputó ocho encuentros con la Selección mayor de Islandia y formó parte del recordado plantel que participó en la Eurocopa de Francia 2016.

En aquella competencia, el combinado islandés protagonizó una de las grandes sorpresas del torneo al eliminar a Inglaterra por 2-1 en los octavos de final y avanzar hasta los cuartos, instancia en la que cayó ante Francia por 5-2.

A nivel de clubes, el arquero desarrolló buena parte de su trayectoria en Islandia, aunque también tuvo experiencias en el fútbol de Noruega y Dinamarca.

En 2020 regresó a su país para incorporarse al Víkingur Reykjavík, institución con la que conquistó cuatro campeonatos de liga y tres copas nacionales, consolidándose como uno de los referentes del equipo. Su fallecimiento provocó numerosas muestras de pesar.