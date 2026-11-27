El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada inestable, con probabilidad de tormentas durante la madrugada y la mañana. La temperatura oscilará entre los 16°C y los 34°C, mientras que el cielo permanecerá mayormente nublado hacia la tarde y la noche.

Hoy 02:07

El pronóstico del tiempo para Santiago del Estero anticipa un viernes 27 de noviembre con posibilidad de nuevas tormentas y temperaturas que podrían alcanzar los 34°C, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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Después de una jornada con abundante nubosidad, las condiciones de inestabilidad podrían regresar a la provincia durante las primeras horas del viernes, con probabilidad de precipitaciones tanto en la madrugada como en la mañana.

De acuerdo con el pronóstico, la temperatura mínima será de 16°C, mientras que la máxima podría llegar a los 34°C, por lo que se espera una importante amplitud térmica a lo largo del día.

Además, la humedad rondará el 80%, un factor que acompañará las condiciones meteorológicas durante la jornada.

Tormentas por la mañana y cielo nublado durante la tarde

Según los datos del organismo nacional, las tormentas podrían registrarse durante la madrugada y extenderse hasta la mañana del viernes, por lo que no se descarta un comienzo de jornada con precipitaciones en la ciudad Capital.

Sin embargo, hacia la tarde se prevé una mejora de las condiciones, con el cielo mayormente nublado y temperaturas en ascenso, que podrían alcanzar una máxima de 34°C.

Para la noche, el pronóstico indica que continuará el predominio de la nubosidad, sin nuevas precipitaciones previstas para ese período en los datos suministrados.

De esta manera, Santiago del Estero tendrá un viernes marcado por la posibilidad de tormentas durante las primeras horas y un ambiente caluroso hacia la tarde, en una jornada con condiciones cambiantes.