Un taller mecánico en Villa Floresta fue asaltado, causando alarma entre los vecinos y resaltando la necesidad de mayor seguridad en la zona.

Hoy 01:44

Un reciente robo en un taller mecánico de Villa Floresta ha suscitado una ola de preocupación entre los residentes del área. Durante la madrugada del miércoles, un delincuente ingresó al taller llamado "Rectificaciones Pinocho" y sustrajo herramientas y equipamiento valuados en millones de pesos. Este suceso ha puesto de manifiesto la creciente inseguridad que se vive en la zona este de la ciudad.

Las cámaras de seguridad del establecimiento capturaron el momento en que el ladrón, con el rostro cubierto y lentes de sol, intentó forzar el portón del taller a las 2:45 a.m. Sin embargo, tras no conseguirlo, se retiró del lugar. Aproximadamente media hora después, regresó y logró ingresar tras forzar el portón y escalar una tapia. Este tipo de acciones delictivas han generado inquietud en la comunidad, que exige respuestas y soluciones.

La propietaria del taller, Milagros Mancilla, relató a InformateSalta que el ladrón se llevó una variedad de herramientas, incluyendo una amoladora de banco, micrómetros, rieles, relojes, taladros y otros instrumentos de trabajo. "Se trata de una pérdida millonaria, nos perjudica a toda la familia", expresó Milagros, quien enfatizó la importancia del negocio familiar para su sustento económico.

Además de la pérdida material, Milagros mostró su frustración por el mal funcionamiento de la alarma del taller, que no sonó durante el robo. "El delincuente caminó por todo el local, pudo llevarse lo que quiso", manifestó. La falta de respuesta inmediata de las autoridades también ha sido un tema de preocupación, ya que los vecinos alertaron a la familia sobre el suceso, y la policía tardó más de 20 minutos en llegar al lugar.

Milagros incluso intentó perseguir al ladrón, pero no logró alcanzarlo. "No lo pude alcanzar, iba muy rápido. Todavía no sabemos quién es", relató, reflejando la angustia de muchos en el barrio. La inseguridad se ha convertido en un problema recurrente en Villa Floresta, lo que ha llevado a los vecinos a solicitar un mayor patrullaje policial en la zona.

La falta de seguridad ha motivado a los residentes a exigir la intervención de las autoridades, con el objetivo de proteger la integridad de la comunidad. "No hay patrullajes, pedimos la intervención de la Policía para proteger a los vecinos", concluyó Milagros, destacando la urgencia de medidas efectivas para combatir la delincuencia en el área.