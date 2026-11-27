Eliseo Amaya Cayata, imputado por el homicidio de Richard Julián González, seguirá en prisión preventiva por 25 días mientras se completan las pericias necesarias.

Hoy 01:17

La Unidad Especializada de Homicidios I del Ministerio Fiscal ha solicitado la prórroga de la prisión preventiva para Eliseo Ezequiel Amaya Cayata, de 30 años, quien está acusado de asesinar a su compañero Richard Julián González, de 23 años, durante un viaje hacia la cosecha de limón en Famaillá el pasado 30 de mayo. Esta medida se extenderá por un período adicional de 25 días, tiempo durante el cual se espera la finalización de los informes periciales pertinentes.

La audiencia, dirigida por la auxiliar de fiscal, María José Agüero, se llevó a cabo bajo la supervisión del titular de la UFI, Pedro Gallo. En esta audiencia, se requirió también una extensión de tres meses para la investigación penal preparatoria. La fiscal enfatizó que el homicidio se produjo en el interior de un colectivo durante el día, lo que demuestra una clara temeridad por parte del imputado.

Durante su intervención, Agüero recordó que, en caso de que Amaya sea condenado, no se le podría otorgar una pena de ejecución condicional, considerando su historial de condenas previas. La fiscal subrayó la importancia del daño causado a la víctima, un joven de 23 años con un futuro prometedor. Estos elementos fueron tomados en cuenta por la jueza al resolver la prórroga del encierro cautelar.

La jueza decidió otorgar la prórroga del encierro cautelar por un período de 25 días, que vencerá el 22 de diciembre. Asimismo, se ordenó que la investigación penal preparatoria se extienda por tres meses, tal como había solicitado el Ministerio Público Fiscal. En este contexto, Agüero también mencionó que resta realizar el análisis del teléfono celular perteneciente a la pareja del imputado, lo que podría aportar información relevante para el caso.

Por otro lado, la defensa técnica de Amaya había solicitado el arresto domiciliario, argumentando que el acusado ya lleva seis meses privado de libertad. Sin embargo, la solicitud no fue atendida por la magistrada, quien consideró las circunstancias del caso como suficientes para mantener la prisión preventiva.

Los eventos que llevaron al homicidio ocurrieron el 30 de mayo a las 08:00, cuando Richard Julián González y Eliseo Amaya Cayata viajaban en un colectivo por la autopista 38, con destino a la cosecha de limones. A aproximadamente 200 metros del puente de Los Aguirre, ambos individuos comenzaron a discutir, lo que culminó en el ataque violento por parte de Amaya.

Durante la discusión, Amaya extrajo un cuchillo de su mochila y le propinó a González una puñalada en la región intercostal derecha, lo que le ocasionó una grave herida. Tras el ataque, Amaya abandonó el colectivo y se dio a la fuga, mientras que la víctima fue trasladada de emergencia al Hospital Padilla, donde lamentablemente falleció debido a las heridas sufridas. Este trágico suceso ha conmocionado a la comunidad local, que espera justicia ante la gravedad de los acontecimientos.