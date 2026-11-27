El Superior Tribunal de Justicia dispuso que todos los Juzgados de Primera Instancia del Fuero Civil y Comercial vuelvan a participar en la asignación aleatoria de nuevos expedientes. La medida busca distribuir de manera más equitativa la carga de trabajo.

Hoy 01:15

El Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero dispuso que, a partir del martes 1 de diciembre de 2026, todos los Juzgados de Primera Instancia del Fuero Civil y Comercial comprendidos en el sistema de oralidad y procesos vuelvan a participar del sorteo aleatorio para la asignación de nuevas causas judiciales.

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La decisión fue adoptada mediante una Acordada de la Sala de Superintendencia del máximo tribunal provincial, con el objetivo de restablecer un mecanismo general de distribución de expedientes y procurar una asignación más equilibrada entre los distintos juzgados.

De esta manera, quedará sin efecto el régimen excepcional que concentraba el ingreso de nuevas causas exclusivamente en los Juzgados Civil y Comercial de 3ª y 5ª Nominación.

Qué cambia en la distribución de las causas judiciales

Hasta ahora, la asignación de nuevos expedientes se encontraba sujeta a un sistema excepcional establecido mediante un acuerdo del 2 de marzo de 2026.

Aquella disposición determinó que las causas ingresadas por Mesa de Entradas fueran distribuidas mediante sorteo únicamente entre los Juzgados Civil y Comercial de 3ª y 5ª Nominación, dejando temporalmente fuera del procedimiento a los restantes organismos judiciales comprendidos en el sistema.

Inicialmente, este régimen debía mantenerse hasta el 31 de julio de 2026. Sin embargo, mediante un nuevo acuerdo del 17 de julio, el Superior Tribunal resolvió extender su vigencia hasta el 31 de diciembre del mismo año.

Ahora, la nueva Acordada adelanta la finalización de ese esquema excepcional y establece que desde el 1 de diciembre todos los juzgados alcanzados volverán a intervenir en el sorteo de expedientes, sin exclusiones.

Buscan una distribución más equitativa del trabajo

La modificación se produjo a partir de una solicitud presentada por los titulares de los juzgados que venían recibiendo las nuevas causas judiciales bajo el régimen excepcional.

Tras analizar el planteo, la Sala de Superintendencia del Superior Tribunal de Justicia hizo lugar a la reconsideración de los plazos establecidos anteriormente y resolvió restablecer el sistema general de asignación.

Según se informó desde el Poder Judicial, la medida apunta a distribuir de manera más equitativa la carga de trabajo entre los organismos del Fuero Civil y Comercial, además de preservar el adecuado funcionamiento del servicio de Justicia.

Con esta disposición, el sistema de sorteo aleatorio de nuevas causas volverá a incluir a la totalidad de los juzgados comprendidos en el régimen a partir del 1 de diciembre de 2026.