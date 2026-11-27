La película de Grant Gee sobre el legendario pianista de jazz Bill Evans se rinde al blanco y negro.

Hoy 07:22

Por Ricardo Rosado

Para Fotogramas

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Hacer una película sobre Bill Evans en la que la música quede al fondo es arriesgado. Grant Gee evita el biopic convencional para concentrarse en los días posteriores a la muerte de Scott LaFaro, en la depresión que paraliza al pianista y en una adicción que convierte el duelo en una tragedia que nunca acaba. La película se rinde al blanco y negro de la exquisita fotografía de Piers McGrail y a pequeños segmentos en color que muestran un brillo casi irreal. Gee filma la fragilidad de Evans sin necesidad de convertirla en un gran acontecimiento, apostándolo todo a la melancolía, siempre preferible a cualquier estructura de manual.

Anders Danielsen Lie cumple como Evans, pero el film confía más en la sensibilidad de Gee que en el actor, mientras Bill Pullman, tremendo en un papel secundario, recuerda cuánto se le sigue debiendo. 'Todo el mundo quiere a Bill Evans' tiene el mérito de arriesgar y de encontrar una forma hermosa –y dura– de hablar de la depresión, la adicción y la pérdida. El problema es que, al final, cuenta demasiado poco.

Para los que prefieren los biopics que huyen del simple resumen.