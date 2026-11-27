La euforia del despliegue militar salvadoreño en Haití, iniciado a finales de octubre para rescatar a cuatro técnicos aeronáuticos secuestrados por pandillas, ha mutado en los últimos días hacia un escenario cada vez más complicado.

Hoy 07:26

Por Ociel Alí López

Para RT

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Lo que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, presentó como una demostración de fuerza quirúrgica y de 'lecciones' a las bandas haitianas (e incluso como un trampolín para su proyección regional) se está topando muy rápidamente con su primera prueba de fuego real: tres militares salvadoreños muertos en Puerto Príncipe. Las banderas a media asta y los nombres de los fallecidos (el teniente Cristian Daniel Palacios Santos y los cabos Emerson Alexander Zepeda Zelada y Wilber Manuel Serrano Medina) han sustituido a los videos triunfalistas de operaciones y a las advertencias altisonantes.

De la fanfarronería al parte de guerra

Los últimos diez días han condensado la complejidad de esta intervención. El 12 de noviembre, Bukele anunciaba en criollo haitiano la toma del estadio Sylvio Cator y la instalación allí de una base operativa, advirtiendo a las pandillas que abandonaran la zona antes de que comenzara la ofensiva. El 19 de noviembre, un operativo conjunto en el barrio de Martissant dejó al menos 34 presuntos pandilleros muertos, según reportes de la policía haitiana, en lo que parecía confirmar una ofensiva relampagueante.

El propio Bukele, envalentonado, declaró el jueves 20 que sus más de 2.000 soldados desplegados en Haití les estaban dando "una lección" a las pandillas, y comparó la operación con su guerra contra las maras en El Salvador. Sin embargo, al día siguiente, la realidad impuso su propio guion: una explosión provocada por un dron de las pandillas dejó tres soldados muertos y dos heridos, que tuvieron que ser trasladados a República Dominicana. No fue hasta el lunes 23 cuando el mandatario confirmó los nombres, calificó a los fallecidos de "héroes", anunció un fondo especial de un millón de dólares para sus familias y abrió la posibilidad de que cualquier efectivo que desee regresar lo haga "de inmediato, sin temor a represalias".

En apenas unos días, el optimismo guerrerista había dado paso a la necesidad de responder ante el pueblo salvadoreño y ante los familiares, tanto de las víctimas como de los soldados desplegados.

Esta complicación no llega en cualquier momento, sino pocas horas después de que Bukele inscribiera su candidatura a la reelección presidencial. ¿Tendrá la intervención en Haití un costo político y electoral? Está por verse. Aún faltan meses para las elecciones del 28 de febrero de 2027, pero, al parecer, a El Salvador todavía le queda mucha tela que cortar en Haití.

El giro de Washington

Otro frente delicado para Bukele no está en las calles de Puerto Príncipe, sino en Washington. Lo que comenzó como un respaldo personal del presidente de EE.UU., Donald Trump —quien le habría dicho a su homólogo salvadoreño "haz lo que tengas que hacer"—, se ha transformado en un cuestionamiento abierto desde la propia administración estadounidense. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha expresado públicamente sus reparos a las operaciones salvadoreñas. El encargado de negocios estadounidense en Haití, David Howell, ha acusado a la operación de no estar coordinada militarmente con el resto de las fuerzas y, tras el ataque mortal, de no "contar con un plan médico".

Este giro de Washington empezó a gestarse a finales de octubre, cuando pandillas atacaron un convoy salvadoreño cerca de la embajada estadounidense en Puerto Príncipe. A partir de ahí, y con la derrota en las elecciones de medio término a cuestas (relacionada con el otro pantano bélico, el de Irán), el gran aliado de Bukele parece darle la espalda o, al menos, no acompañarlo en los frentes principales: ni en el militar ni en el diplomático.

El mensaje de fondo es claro: el respaldo político de Trump no equivale a un cheque en blanco operativo. Además, el resto de países de la región, especialmente los que tienen una vinculación histórica con Haití, como Brasil o República Dominicana, han preferido 'ver los toros desde la barrera' y no apoyar militarmente a El Salvador.

Para colmo, la propia ONU ha declarado que buena parte del contingente salvadoreño no está bajo su paraguas. Lo que Bukele presenta como una misión de rescate es, en la práctica, una intervención unilateral de facto que desbordó el marco multilateral. Sin aliados militares, actuando de forma unilateral y con críticas de Washington por "falta de coordinación", la operación militar del pequeño país centroamericano avanza sola por un territorio repleto de enjambres de pandillas armadas y se sitúa en una zona gris de legitimidad.

El pantano se va haciendo hondo

El primer gran problema para el presidente salvadoreño es que su narrativa de invulnerabilidad empieza a resquebrajarse. Las bajas mortales introducen una variable emocional y política que Bukele había logrado mantener a raya en su guerra interna: el costo humano de enviar soldados a un territorio ajeno sin una 'victoria temprana' que lo compense, después de un mes sin encontrar a sus técnicos y ahora sin el respaldo diplomático inequívoco de su principal aliado. La oferta de retiro voluntario para quienes deseen abandonar la misión es, en sí misma, un reconocimiento tácito de que la moral y la sostenibilidad de la operación ya no son incuestionables.

Para Haití, el escenario no es menos complejo. La intervención salvadoreña ha generado una inusual ola de apoyo popular (miles de haitianos marcharon en Puerto Príncipe para respaldarla), pero también corre el riesgo de convertirse en un parche que multiplique la dependencia del Estado haitiano de fuerzas extranjeras para recuperar algo de territorio. Lejos de abrir una salida política viable, esta situación hace más probable una salida militar que no luce rápida.

El 'modelo Bukele' de seguridad, que la derecha populista latinoamericana observa con interés, se enfrenta así a su primera prueba de fuego extraterritorial y, ahora, también a su primera prueba diplomática.

Si la operación en Haití se estanca en un desgaste de bajas y escaramuzas sin una victoria contundente que devuelva con vida a los aerotécnicos, y si Washington mantiene su distancia crítica, el efecto dominó podría ser el inverso: en lugar de catapultar el modelo como exportable, lo convertiría en una advertencia sobre los límites de la fuerza quirúrgica cuando el territorio es un archipiélago de facciones armadas y el paraguas multilateral se agrieta.

Las próximas horas y semanas serán decisivas. Bukele necesita victorias tangibles, aunque sean parciales; pero cada minuto que pasa en el 'pantano haitiano' eleva el riesgo de que estas bajas no sean las últimas y de que el costo político en Washington supere cualquier rédito mediático. Mientras tanto, la campaña presidencial salvadoreña ya ha comenzado.