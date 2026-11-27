El entrenador de divisiones inferiores y responsable de la Escuela de Fútbol de Instituto Santiago falleció este viernes, luego de atravesar un delicado cuadro de salud. Tuvo una extensa trayectoria en distintas instituciones deportivas de la provincia.

Hoy 14:31

El fútbol santiagueño atraviesa horas de profundo dolor por el fallecimiento de Daniel Jiménez, reconocido entrenador de divisiones inferiores y encargado de la Escuela de Fútbol de Instituto Santiago. Su muerte se produjo este viernes después del mediodía, luego de atravesar un delicado cuadro de salud.

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Jiménez estuvo ligado durante gran parte de su vida a la actividad deportiva y desarrolló una extensa trayectoria en el fútbol formativo de la provincia. A lo largo de los años trabajó en instituciones como Sarmiento, Central Argentino, Unión Santiago e Instituto Santiago, entre otras.

Además, integró distintos cuerpos técnicos junto a entrenadores como Luis Américo Valoy y Adrián Kalujerovich, dejando su aporte en la formación de jóvenes futbolistas.

Daniel era hermano de Adrián Jiménez, coordinador del Club Atlético Central Córdoba, y compartía con él una profunda pasión por el fútbol.

Un delicado cuadro de salud

El miércoles, Jiménez había sido intervenido de urgencia por una afección de extrema gravedad que requirió una compleja operación.

Si bien la intervención quirúrgica había resultado exitosa, su estado continuaba siendo delicado y debía atravesar un período de recuperación de 72 horas. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, falleció este viernes después del mediodía.

Dolor y despedida en el deporte santiagueño

La noticia generó profunda tristeza en la comunidad deportiva provincial, especialmente entre quienes compartieron con Jiménez distintos momentos de trabajo y formación en las instituciones donde dejó su huella.

Su trayectoria estuvo marcada por el compromiso con el fútbol y la formación de nuevas generaciones de jugadores.

Desde el ambiente deportivo expresaron sus condolencias a familiares, amigos y seres queridos, y elevaron una oración por su eterno descanso.