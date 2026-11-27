El piloto argentino completó 28 vueltas en el circuito de Lusail y trabajó con neumáticos medios y blandos para preparar la clasificación y la carrera. Mercedes dominó la sesión con un 1-2 de Kimi Antonelli y George Russell.

Hoy 11:41

Franco Colapinto comenzó su participación en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 con un 12° puesto en la primera práctica libre, disputada este viernes en el circuito de Lusail. El piloto argentino completó una sesión sin mayores inconvenientes y aprovechó el tiempo en pista para trabajar en la puesta a punto de su Alpine.

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El representante argentino registró su mejor vuelta en 1m25s409, después de completar 28 giros al trazado de 5.419 metros, en el inicio de la penúltima fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1 2026.

La actividad se desarrolló durante la noche qatarí y tuvo a Mercedes como gran protagonista, ya que sus pilotos Kimi Antonelli y George Russell ocuparon los dos primeros puestos de la clasificación.

El trabajo de Colapinto en la primera práctica

Durante la sesión, Colapinto utilizó neumáticos de compuesto medio y blando, con el objetivo de evaluar el rendimiento del monoplaza tanto en condiciones de clasificación como en ritmo de carrera.

El piloto de Alpine consiguió establecer su mejor registro con los neumáticos blandos, aunque durante la tanda también protagonizó un par de salidas de los límites de la pista mientras buscaba mejorar sus tiempos.

Posteriormente, el argentino volvió a utilizar el juego de neumáticos medios con una mayor carga de combustible, una configuración destinada a simular el comportamiento del auto durante la competencia.

En esa parte del entrenamiento, Colapinto giró con tiempos cercanos al minuto y medio, recopilando información para el equipo sobre el rendimiento y la estabilidad del Alpine A526.

Mercedes marcó el ritmo en Lusail

La primera práctica libre terminó con el dominio de Kimi Antonelli, quien se quedó con el mejor tiempo de la sesión, seguido por su compañero de Mercedes, George Russell.

Por su parte, Colapinto logró ubicarse en el 12° lugar, una posición que le permite comenzar el fin de semana con referencias sobre el funcionamiento del auto en un circuito exigente.

El argentino llega a Qatar después de conseguir un destacado sexto puesto en el Gran Premio de Las Vegas, resultado con el que volvió a sumar puntos en el campeonato.

Con los primeros kilómetros completados en Lusail, Colapinto buscará aprovechar la información obtenida en los entrenamientos para mejorar su rendimiento en la clasificación y llegar en buenas condiciones a la carrera del domingo, en la penúltima cita de la temporada.