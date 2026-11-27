La mejora de los activos financieros se produjo tras los avances legislativos del Gobierno, la recuperación de los mercados brasileños y las gestiones para reforzar las reservas con fondos del swap con China.

Hoy 11:42

Los bonos de la deuda argentina registraron subas de hasta el 4,5% en Wall Street y provocaron una fuerte caída del riesgo país, que retrocedió un 10% y se ubicó en 956 puntos básicos. La mejora se produjo luego de los avances legislativos del Gobierno nacional y en una jornada de recuperación de los mercados internacionales.

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El movimiento de los títulos argentinos se registró este viernes, después del feriado del jueves por el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Las operaciones en Wall Street se desarrollaron con horario reducido, aunque los activos locales mostraron una recuperación significativa respecto del último cierre del mercado norteamericano, cuando el riesgo país había terminado en 1.067 puntos.

La tendencia positiva continuó el comportamiento que habían mostrado los bonos en el mercado local durante la jornada anterior. Según el análisis de la consultora Outlier, existen tres factores principales que explican la recuperación de los activos argentinos.

Los tres factores que impulsaron la recuperación

El primero está relacionado con los avances legislativos conseguidos por el Gobierno de Javier Milei. Entre las novedades se encuentran la media sanción del Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados y la aprobación en el Senado de la suspensión de las PASO para las elecciones del próximo año, con 43 votos afirmativos, por encima de los 37 necesarios.

Además, Diputados convirtió en ley la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que concentra el mandato de la entidad en preservar el valor de la moneda y establece restricciones al financiamiento del sector público.

Desde la consultora Outlier señalaron que el frente legislativo aportó novedades positivas que el mercado esperaba desde hacía varias semanas. En la misma línea, los inversores interpretaron los resultados como una señal de la capacidad del oficialismo para alcanzar acuerdos con otros sectores políticos, en un contexto de mayor vulnerabilidad política.

El segundo factor fue la recuperación de los mercados brasileños, luego de conocerse la designación de Luiz Carlos Trabuco, expresidente ejecutivo de Bradesco, como futuro ministro de Hacienda de Brasil.

La noticia impulsó las operaciones financieras del país vecino. La Bolsa de São Paulo registró una suba del 7,37%, mientras que el dólar retrocedió hasta los 5,74 reales. La mejora del mercado brasileño también contribuyó a generar un escenario favorable para los activos argentinos.

El tercer elemento estuvo vinculado con las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre las gestiones para activar un tramo adicional del swap de monedas con China por 5.000 millones de dólares.

El objetivo de esa operación es reforzar los recursos disponibles para afrontar los próximos compromisos financieros, especialmente los vencimientos de deuda previstos para enero.

Pese a la recuperación de las últimas jornadas, los bonos argentinos todavía se encuentran entre los activos de peor desempeño de los mercados emergentes desde agosto, en un contexto de ventas globales y preocupación de los inversores por el escenario político y económico de cara a las elecciones presidenciales del próximo año.

En el plano internacional, los principales mercados mostraban una tendencia positiva. También registraban avances las acciones tecnológicas en Estados Unidos, junto con el oro, la soja y el petróleo.

El dólar volvió a bajar

En el mercado cambiario, el dólar continuó con la tendencia descendente que había iniciado el jueves, después de aproximadamente 40 días de subas.

En el Banco Nación, la cotización minorista bajó de $1.625 a $1.620, mientras que el dólar mayorista retrocedió un 0,40% y se ubicó en $1.596.