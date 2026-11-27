El hecho ocurrió en una vivienda de San Antonio. La Justicia investiga las circunstancias de las muertes y la principal hipótesis apunta a un asesinato seguido de suicidio.

Hoy 11:20

Una mujer de 33 años fue asesinada por su pareja, que luego se quitó la vida, en plena madrugada durante una reunión familiar por el Día de Acción de Gracias en San Antonio, Texas, en Estados Unidos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La víctima, identificada como Samantha Medina, fue encontrada muerta por su hija de 12 años el miércoles a la madrugada, según informaron medios locales. El cuerpo del agresor, Ben Lopez, de 40 años, también fue encontrado en el lugar. En la casa había 13 personas al momento del crimen, incluidos siete menores de edad.

De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, Medina y Lopez habían regresado juntos del trabajo y pasaron a comprar comida antes de llegar a la casa. Una vez allí, subieron a la planta alta y comenzaron a discutir. La pelea escaló rápidamente y terminó en el violento desenlace.

La hija de Medina escuchó ruidos fuertes y, al subir, se encontró con la escena. Según el sheriff Javier Salazar, al menos dos de los chicos presenciaron el crimen y quedaron “muy traumatizados”.

La policía llegó al lugar cerca de las 3 de la mañana, tras el llamado de emergencia.

En un primer momento, el sheriff había planteado la hipótesis de que Medina había matado a Lopez y luego se había suicidado, pero la autopsia confirmó que fue Lopez quien asesinó a su pareja antes de quitarse la vida.

Salazar afirmó que este es el octavo caso de homicidio-suicidio que su oficina atendió este año y alertó sobre la violencia de género.