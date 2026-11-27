Pese al desgaste acumulado, el Vasco planea mantener la base del equipo para recibir al Lobo por los cuartos de final del Torneo Clausura.

Hoy 11:23

Boca Juniors se prepara para afrontar otro compromiso decisivo en el Torneo Clausura 2026. Este domingo recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata, por los cuartos de final, y el entrenador Rodolfo Arruabarrena tiene prácticamente definido el equipo que buscará la clasificación a semifinales.

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Pese al desgaste físico acumulado por la seguidilla de partidos y la reciente consagración en la Copa Sudamericana, el Vasco no tiene previsto realizar una rotación importante y apostaría por mantener la estructura titular.

En principio, Boca presentaría una sola modificación respecto del equipo que superó a Independiente Rivadavia, con el regreso de Santiago Ascacíbar al mediocampo.

Ascacíbar volvería al equipo y Delgado sería preservado

La principal novedad en la formación xeneize sería la vuelta de Santiago Ascacíbar, quien descansó en el último compromiso después de haber llegado con molestias físicas a la final de la Copa Sudamericana.

El mediocampista recuperaría su lugar entre los titulares, aunque no reemplazaría a Tomás Belmonte, como se especulaba inicialmente, sino a Milton Delgado.

El juvenil terminó con un golpe en la rodilla que obligó a reemplazarlo durante su última presentación. Si bien los estudios médicos descartaron una lesión, el cuerpo técnico considera conveniente preservarlo para evitar complicaciones.

De esta manera, Delgado ocuparía un lugar en el banco de suplentes, mientras que Ascacíbar compartiría la mitad de la cancha con Leandro Paredes y Tomás Belmonte.

La decisión también responde al exigente calendario que afrontará Boca, ya que el próximo miércoles 2 de diciembre disputará la final de la Copa Argentina ante Platense, en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Arruabarrena espera por la evolución física del plantel

Aunque la intención del entrenador es repetir prácticamente toda la formación, la decisión definitiva dependerá de cómo respondan los jugadores durante los entrenamientos del viernes y sábado.

La acumulación de minutos y la cercanía de la final de la Copa Argentina obligan al cuerpo técnico a evaluar cuidadosamente el estado físico de cada futbolista.

Sin embargo, Arruabarrena prioriza mantener el funcionamiento colectivo y sostener el buen momento del equipo, que continúa en carrera por otro título después de su consagración internacional.

La probable formación de Boca ante Gimnasia

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Tomás Aranda, Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Boca recibirá a Gimnasia este domingo 29 de noviembre en La Bombonera, con el objetivo de avanzar a las semifinales del Clausura y mantener viva la posibilidad de sumar otra estrella.

Con el regreso de Ascacíbar y la decisión de cuidar a Delgado, el Xeneize buscará sostener su rendimiento sin perder de vista la final de la Copa Argentina, que disputará apenas tres días después en Santiago del Estero.