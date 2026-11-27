El rodado fue recuperado durante la madrugada, luego de que un hombre denunciara su sustracción en inmediaciones de Chacabuco e Irigoyen. El sospechoso fue identificado.

Hoy 11:21

El procedimiento se inició a partir de un requerimiento de la Departamental Norte, que alertó sobre un hecho delictivo ocurrido sobre calle Chacabuco entre Irigoyen y La Plata. En el lugar, los uniformados se entrevistaron con el damnificado, de 38 años, quien manifestó que un hombre había sustraído su motocicleta de la vereda de un establecimiento.

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De inmediato, los efectivos realizaron recorridos preventivos por las inmediaciones y, al circular por calle La Plata, observaron a un sujeto que caminaba junto a un motovehículo. Al advertir la presencia policial, el delincuente abandonó el rodado y escapó por los techos de viviendas del barrio Sargento Cabral.

La motocicleta recuperada es marca Jordan, modelo JB 110 cc, de color rojo y negro, con dominio colocado. El vehículo fue trasladado a la Comisaría Comunitaria Nº 2 para las actuaciones correspondientes.

En tanto, personal de las unidades motorizadas continúa con los recorridos de búsqueda para localizar al sospechoso.