El juicio continúa este viernes en los tribunales de Comodoro Py con la lectura de las acusaciones correspondientes a la causa Hotesur. La expresidenta y su hijo participan de manera virtual, junto con los demás imputados.

Hoy 11:09

El Tribunal Oral Federal N° 5 (TOF 5) desarrolla este viernes una nueva audiencia del juicio contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, su hijo y diputado nacional Máximo Kirchner, y otros imputados, en la que continúa la lectura de las acusaciones correspondientes a la causa Hotesur.

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La audiencia se lleva adelante en los tribunales de Comodoro Py, mientras que Cristina y Máximo Kirchner participan de manera virtual, al igual que la mayoría de los acusados.

La nueva instancia llega después de que se completara la lectura del requerimiento de elevación a juicio correspondiente a la causa Los Sauces. Ahora, el proceso avanza sobre los hechos investigados en Hotesur, otro de los expedientes vinculados con el patrimonio y las actividades comerciales de la familia Kirchner.

Qué se investiga en la causa Hotesur

La investigación apunta a una presunta maniobra de lavado de activos a través de la actividad hotelera de la familia Kirchner. La hipótesis fiscal sostiene que se habrían utilizado establecimientos como el hotel Alto Calafate y la hostería Las Dunas para canalizar fondos provenientes de empresas vinculadas al empresario Lázaro Báez.

Según la acusación, la firma Valle Mitre, vinculada al grupo empresario de Báez, administraba o contrataba servicios de los establecimientos hoteleros y realizaba pagos que habrían permitido introducir en el patrimonio familiar fondos provenientes de negocios relacionados con la obra pública en Santa Cruz.

Entre los imputados de este expediente también se encuentran los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa, además de otros integrantes de la estructura societaria investigada.

Cómo continúa el juicio

El debate está a cargo del Tribunal Oral Federal N° 5, integrado por los jueces José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni.

La lectura de las acusaciones forma parte de las primeras etapas del juicio oral, en las que se exponen los hechos atribuidos a los imputados y las hipótesis sostenidas por las partes acusadoras.

De esta manera, el proceso continúa con el análisis de las dos investigaciones, Los Sauces y Hotesur, que fueron unificadas para su tratamiento en un mismo debate judicial.