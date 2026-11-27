La institución prepara su tradicional gala de fin de año con música, coreografías y una puesta artística pensada para toda la familia.

Hoy 10:41

La gimnasia artística y el talento de casi 200 deportistas serán protagonistas de una noche especial en Santiago del Estero. Straddle invita a toda la comunidad a disfrutar de su gran Gala 2026, denominada “Multiverso Straddle”, un espectáculo que promete sorprender al público con una puesta en escena llena de movimiento, creatividad y emoción.

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La presentación tendrá lugar el próximo domingo 6 de diciembre, a las 21, en el Teatro 25 de Mayo, donde los gimnastas mostrarán las habilidades, destrezas y conocimientos que fueron desarrollando a lo largo de todo el año.

La propuesta reunirá a casi 200 gimnastas en escena, quienes serán parte de una producción especialmente preparada para compartir con el público el resultado de meses de entrenamiento, dedicación y esfuerzo. A través de diferentes coreografías y una cuidada puesta artística, el espectáculo buscará transportar a los espectadores a un universo de música, gimnasia y expresión corporal.

Desde Straddle destacaron la importancia de este encuentro como cierre de un año de intenso trabajo y grandes logros, además de representar una oportunidad para que las familias puedan acompañar y celebrar el crecimiento de cada uno de los deportistas.

La organización informó que ya se encuentra habilitada la venta de entradas y que existen dos modalidades para adquirirlas:

Boletería del Teatro 25 de Mayo: de lunes a viernes, de 8 a 12. También los miércoles, jueves y viernes de 18:30 a 21:30. Además, podrán comprarse dos horas antes de la función.

de lunes a viernes, de 8 a 12. También los miércoles, jueves y viernes de 18:30 a 21:30. Además, podrán comprarse dos horas antes de la función. Venta online: a través de la plataforma NorteTicket, mediante el enlace oficial de compra.

Desde Straddle invitaron a las familias, amigos y a toda la comunidad santiagueña a acompañar esta gran celebración y disfrutar de una noche diferente.

“Multiverso Straddle” será mucho más que una exhibición: será la oportunidad de compartir sobre el escenario el esfuerzo, la pasión y los logros alcanzados durante todo el año.