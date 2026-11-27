Vecinos y visitantes podrán consultar desde sus celulares los principales puntos de interés, propuestas culturales y servicios de la ciudad.

Hoy 10:20

Este viernes 27 de noviembre se realizó la presentación oficial de “Añatuya Smart”, una nueva plataforma digital que busca facilitar el acceso a información turística, cultural y de servicios de la ciudad a través de los teléfonos celulares.

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El lanzamiento se llevó a cabo durante la mañana en el Centro de Convenciones Añatuya y contó con la participación del intendente municipal, Dr. Julio Castro, autoridades locales, representantes educativos, vecinos y medios de comunicación.

La iniciativa fue impulsada por alumnos y docentes del Colegio Sagrada Familia, en articulación con la Oficina de Turismo Municipal, en una propuesta que combina educación, tecnología y promoción de los atractivos de la Capital de la Tradición.

El funcionamiento de “Añatuya Smart” es sencillo: mediante el escaneo de un código QR, vecinos y turistas pueden acceder desde sus dispositivos móviles a una guía con información sobre los principales puntos de interés de la ciudad, propuestas culturales, servicios esenciales y actividades turísticas.

Durante la presentación, se destacó que esta herramienta permitirá mejorar la experiencia de quienes visitan Añatuya y, al mismo tiempo, ofrecer a los propios habitantes una nueva manera de conocer y descubrir las propuestas de su comunidad.

En ese contexto, el intendente Julio Castro resaltó la importancia de incorporar herramientas tecnológicas para acompañar el crecimiento de la ciudad y señaló que la modernización debe estar al servicio de los vecinos.

Uno de los aspectos destacados del proyecto fue la participación de la comunidad educativa del Colegio Sagrada Familia. Docentes y estudiantes formaron parte del desarrollo y la presentación de esta propuesta, que también representa una experiencia de aprendizaje vinculada con las nuevas tecnologías.

Desde la institución remarcaron el valor educativo de la iniciativa, al permitir que los jóvenes incorporen conocimientos tecnológicos y, al mismo tiempo, revaloricen la identidad y los atractivos de su ciudad.

Los estudiantes también manifestaron su entusiasmo por formar parte de una herramienta que permitirá mostrar Añatuya a personas de otros lugares y acercar su oferta turística y cultural a través de una plataforma digital.

Finalmente, desde la Oficina de Turismo Municipal invitaron a vecinos y visitantes a utilizar “Añatuya Smart” mediante el escaneo del código QR y sumarse a esta nueva propuesta que busca posicionar a la Capital de la Tradición como una ciudad conectada e innovadora.