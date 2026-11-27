El remolque quedó atravesado y a varios metros del suelo. Al momento del accidente llovía.

Hoy 10:04

Un camión semirremolque perdió el control en una autopista de Ohio, EE.UU.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En imágenes compartidas en las redes sociales, se observa el momento en que el vehículo derrapa y atraviesa el espacio entre dos rampas de salida, quedando parcialmente suspendido.

Las autoridades lograron recuperarlo y remolcarlo sin que se registraran heridos.