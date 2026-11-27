El remolque quedó atravesado y a varios metros del suelo. Al momento del accidente llovía.
Un camión semirremolque perdió el control en una autopista de Ohio, EE.UU.
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En imágenes compartidas en las redes sociales, se observa el momento en que el vehículo derrapa y atraviesa el espacio entre dos rampas de salida, quedando parcialmente suspendido.
Las autoridades lograron recuperarlo y remolcarlo sin que se registraran heridos.