Luiz Carlos Trabuco, de 75 años y actual presidente del consejo de administración de Bradesco, asumirá la cartera económica en el próximo mandato presidencial.

Hoy 09:37

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, eligió al histórico banquero Luiz Carlos Trabuco para encabezar el Ministerio de Hacienda durante su próximo mandato presidencial, que comenzará en enero de 2027. La designación fue recibida positivamente por los mercados financieros, en medio de las preocupaciones por la situación fiscal y el rumbo económico del país.

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Trabuco, de 75 años, es actualmente presidente del consejo de administración de Bradesco, uno de los principales bancos privados brasileños. Desarrolló toda su carrera profesional en esa entidad, a la que ingresó a los 17 años y donde se desempeñó como director ejecutivo entre 2009 y 2018.

La confirmación se produjo este jueves, luego de una reunión entre Lula y el banquero en el Palacio de la Alvorada, la residencia presidencial. El Palacio del Planalto informó que Trabuco aceptó la propuesta para conducir la política económica durante el próximo período de gobierno.

Luiz Carlos Trabuco

Cómo reaccionaron los mercados

La posibilidad de que Trabuco asumiera al frente de Hacienda generó expectativas positivas entre los inversores. El índice Ibovespa, principal referencia de la Bolsa de São Paulo, registró una suba del 6,07% durante la jornada del jueves, en lo que representó su mayor avance diario desde el 5 de octubre.

En paralelo, el dólar comercial cayó un 1,25% y cerró a 5,744 reales, mientras que las tasas de interés negociadas en el mercado de futuros también registraron bajas.

El movimiento reflejó las expectativas de los operadores financieros sobre una posible mayor previsibilidad en la conducción económica y un compromiso más marcado con el equilibrio de las cuentas públicas.

El cambio en el equipo económico de Lula

Con su llegada al Ministerio de Hacienda, Trabuco reemplazará a Dario Durigan, quien asumió la conducción de la cartera a comienzos de este año, luego de la salida de Fernando Haddad.

Haddad dejó el cargo para competir en las elecciones de octubre, mientras que Durigan quedó al frente de la política económica hasta la conformación del próximo equipo de gobierno.

La designación de Trabuco se produce en un contexto de preocupación por la situación fiscal de Brasil y las perspectivas económicas para 2027. Entre los principales desafíos de la nueva gestión estarán la definición de su equipo de trabajo y las prioridades de política fiscal.

De esta manera, Lula apuesta por un ejecutivo con más de cinco décadas de trayectoria en el sistema financiero para conducir la economía brasileña durante su próximo mandato.