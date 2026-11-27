El Millonario recuperará a Gonzalo Montiel tras cumplir su suspensión y el entrenador mantendría la base que eliminó a Lanús

Hoy 09:18

River Plate ultima los detalles para afrontar un partido decisivo frente a Instituto de Córdoba, por los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. El equipo dirigido por Leonardo Ponzio buscará una victoria que le permita avanzar a semifinales y mantener viva la ilusión de conquistar el campeonato.

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De cara al encuentro de este sábado en el estadio Monumental Presidente Perón de Alta Córdoba, el entrenador tiene prácticamente definida la formación y realizaría una sola modificación respecto del equipo que derrotó 3-1 a Lanús en los octavos de final.

La principal novedad será el regreso de Gonzalo Montiel, quien cumplió las dos fechas de suspensión luego de que el Tribunal de Disciplina de la AFA redujera su sanción original.

El lateral derecho volverá directamente al once titular en reemplazo de Giovanni González, recuperando su lugar en la defensa del Millonario.

Acuña y Lucas Beltrán evolucionan favorablemente

Las otras dos situaciones que mantiene bajo observación el cuerpo técnico son las de Marcos Acuña y Lucas Beltrán, quienes terminaron con molestias físicas el encuentro ante Lanús.

El Huevo debió ser reemplazado durante el segundo tiempo por una sobrecarga en el aductor izquierdo, mientras que el delantero sufrió un fuerte golpe que le provocó una importante inflamación en el tobillo derecho.

Sin embargo, ambos futbolistas mostraron una evolución favorable y pudieron entrenarse junto al resto del plantel durante la última jornada.

Si responden favorablemente en la práctica final de este viernes, los dos serán titulares frente a Instituto. En caso de que alguno no llegue en condiciones, Francisco Ortega y Sebastián Driussi aparecen como las principales alternativas.

Santiago Espíndola seguirá como titular

En el mediocampo, Santiago Espíndola se perfila para disputar su tercer partido consecutivo como titular, luego de sus buenas actuaciones frente a Aldosivi y Lanús.

El juvenil se ganó la confianza de Ponzio y continuará ocupando el lugar de Aníbal Moreno, quien fue intervenido quirúrgicamente por una discopatía lumbar y no estará disponible.

Por otra parte, Fausto Vera continúa recuperándose de una tendinitis en el talón derecho y todavía no pudo entrenarse con normalidad.

El volante será evaluado nuevamente este viernes para determinar si puede integrar la delegación que viajará a Córdoba. De recibir el alta, su lugar estaría en el banco de suplentes, debido a la falta de ritmo competitivo.

La probable formación de River ante Instituto

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Santiago Espíndola, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

River realizará este viernes su último entrenamiento antes de quedar concentrado y viajar el sábado a Córdoba, donde enfrentará a Instituto en un duelo eliminatorio.

Con el regreso de Montiel y la posible presencia de Acuña y Beltrán, Ponzio buscará sostener el funcionamiento que le permitió superar a Lanús y dar un nuevo paso hacia el título del Clausura, el principal objetivo que le queda al Millonario en la temporada.