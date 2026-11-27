El piloto español, de 33 años, confirmó que pondrá fin a su carrera profesional este domingo 29 de noviembre. Tras conquistar diez títulos mundiales, ocho de ellos en MotoGP, se despedirá como una de las máximas leyendas del motociclismo.

Hoy 09:27

El mundo del motociclismo recibió una noticia inesperada este viernes 27 de noviembre. Marc Márquez anunció su retiro de MotoGP a los 33 años y confirmó que disputará su última carrera profesional este domingo, durante el Gran Premio de Valencia 2026.

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El piloto español, integrante del Ducati Lenovo Team, sorprendió a todos durante la primera jornada de actividad en el circuito Ricardo Tormo, donde comunicó su decisión mediante una serie de carteles que mostró frente a las cámaras.

"Esta será mi última carrera en MotoGP. Hemos hecho historia", fue uno de los mensajes con los que el flamante campeón mundial confirmó el cierre de su extraordinaria trayectoria.

La decisión llega después de conquistar su octavo campeonato en la categoría reina, el segundo consecutivo con Ducati, y alcanzar una marca histórica que lo ubica entre los pilotos más exitosos de todos los tiempos.

Marc Márquez se retira con diez títulos mundiales

A lo largo de casi dos décadas de trayectoria, Márquez conquistó diez campeonatos mundiales, distribuidos entre las tres principales categorías del motociclismo.

Su primera consagración llegó en 2010, en 125cc, mientras que en 2012 ganó el título de Moto2. Posteriormente, inició una etapa histórica en MotoGP, donde se coronó campeón en 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2025 y 2026.

Con ocho títulos en la máxima categoría, igualó el récord de Giacomo Agostini y superó los siete campeonatos de MotoGP y 500cc conseguidos por Valentino Rossi.

Su recorrido también estuvo marcado por graves lesiones y numerosas operaciones que llegaron a poner en duda su continuidad deportiva. Sin embargo, el español logró recuperarse y regresar a lo más alto.

Los títulos obtenidos con Ducati en 2025 y 2026 representaron la culminación de una remontada deportiva extraordinaria, que ahora tendrá su capítulo final en Valencia.

Los impresionantes números de Marc Márquez

El piloto español llegará a su última competencia con estadísticas que reflejan su dominio a lo largo de los años.

Entre sus principales registros se destacan:

10 títulos mundiales en todas las categorías.

en todas las categorías. 8 campeonatos de MotoGP .

. 106 victorias en el Campeonato Mundial.

en el Campeonato Mundial. 173 podios .

. 106 pole positions .

. 92 vueltas rápidas .

. 80 triunfos en MotoGP.

Uno de sus años más destacados fue 2014, cuando consiguió 13 victorias durante la temporada y se consagró campeón después de una campaña de enorme superioridad.

Cuándo será la última carrera de Marc Márquez

El Gran Premio de Valencia marcará la despedida definitiva del piloto español del motociclismo profesional.

La competencia se disputará este domingo 29 de noviembre, desde las 10 de la mañana, hora argentina, en el circuito Ricardo Tormo.

Márquez afrontará su última presentación como vigente campeón mundial y con la oportunidad de cerrar su carrera frente a su público.

De esta manera, MotoGP despedirá a una de sus máximas leyendas, un piloto que marcó una época, superó numerosas adversidades y decidió retirarse cuando todavía se encuentra en la cima del motociclismo internacional.