El muchacho recibió un disparo en la zona abdominal y fue derivado al Hospital Regional. El presunto atacante permanece prófugo.

Hoy 09:50

Un grave episodio de violencia se registró durante la madrugada de este viernes en el barrio Banfield de la ciudad de La Banda, donde un joven de 19 años terminó con una herida de arma de fuego en el abdomen tras un enfrentamiento entre grupos antagónicos.

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El ataque se produjo cerca de las 4, sobre calle Coronel Lorenzo Lugones, entre Dorrego y Ramón Chávez. Según las primeras averiguaciones, en medio de la disputa uno de los participantes habría sacado un arma y efectuado un disparo que alcanzó a la víctima.

El joven fue trasladado inicialmente al CIS Banda, pero ante la complejidad de su cuadro clínico debió ser derivado al Hospital Regional. Los profesionales constataron que presentaba una herida abdominal penetrante por proyectil de arma de fuego, con evisceración, por lo que requirió una evaluación especializada.

En paralelo, efectivos policiales desplegaron tareas investigativas para identificar y localizar al presunto autor del disparo, quien sería un hombre conocido en el sector. Las primeras informaciones también señalan que el arma empleada habría sido de fabricación casera.

Personal de la Comisaría Comunitaria N.º 14 tomó intervención en el caso y trabaja para reconstruir lo sucedido, establecer cómo se inició el enfrentamiento y determinar las responsabilidades de los involucrados.