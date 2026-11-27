Imágenes sensibles. Frank Marques quedó detenido tras declarar que respondió a una agresión. Una empleada del hotel declaró que fue amenazada por la víctima.

Hoy 09:30

Un turista estadounidense de 46 años murió tras un altercado con un excompetidor de artes marciales mixtas en un hotel de Bangkok, Tailandia. La pelea comenzó después de una discusión por ruidos y terminó cuando el ex luchador inmovilizó al huésped estadounidense en el vestíbulo del establecimiento.

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La víctima fue identificada como Kalif Edward Harper, originario de Míchigan. El hombre que quedó bajo custodia fue Frank Eric Marques, de 39 años, un practicante de jiu-jitsu brasileño y exluchador de artes marciales mixtas (MMA) conocido como Frank the Tank.

El episodio, según informó el New York Times, ocurrió alrededor de las 8:40 del domingo en el hotel Tim Place, situado en la zona de Phra Khanong, en Bangkok. Agentes de la comisaría de Khlong Tan, personal forense, equipos de rescate y médicos acudieron al lugar después de recibir el aviso de una pelea entre dos extranjeros. Según la reconstrucción recogida por el medio estadounidense, Harper bajó a la recepción para protestar por ruidos procedentes de los pisos superiores. Durante esa conversación, habría amenazado a la recepcionista del hotel.

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“Le dije que si le parecía demasiado ruidoso, podía subir al quinto piso. Ni siquiera habíamos terminado de hablar cuando entró el italiano”, declaró la empleada Khang On Nan Kham Bway, de 32 años, en declaraciones recogidas por Viral Press.

Las imágenes de seguridad y los testimonios citados en los reportes indican que Frank Eric Marques atravesó el vestíbulo en dirección al ascensor mientras Harper discutía con la recepcionista. Ambos intercambiaron palabras en inglés antes de que el italiano ingresara al elevador. La trabajadora sostuvo que Marques no tuvo contacto físico con el estadounidense cuando pasó junto a él. “El italiano pasó tranquilamente sin tocar ni rozar al estadounidense”, afirmó.

Harper siguió a Marques hasta el sector de los ascensores. La recepcionista señaló que no logró comprender el contenido de la conversación porque ambos hablaban en inglés, aunque describió que la tensión aumentó antes de que el estadounidense interviniera. “Cuando las puertas del ascensor se estaban cerrando, el estadounidense las abrió con tanta violencia que se rompieron. Entonces empezaron a pelear”, relató Khang.

En el video se pudo ver cuando Harper forzó la apertura del elevador, sacando a Marques hacia el vestíbulo y tomando al ex peleador por el cuello. Las cámaras registraron el enfrentamiento delante de la recepción del hotel. En medio del forcejeo, Marques, quien cuenta con formación en disciplinas de combate, logró controlar a Harper y lo redujo en el suelo. La versión difundida por el medio tailandés Khaosod señaló que aplicó una estrangulación hasta que el turista estadounidense perdió el conocimiento.

El personal del hotel pidió asistencia médica. Los equipos de emergencia realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero Harper murió en el lugar. Las autoridades informaron que presentaba abrasiones en la frente. El cuerpo fue trasladado a un hospital para la autopsia correspondiente.

Marques permaneció en el hotel a la espera de los agentes y declaró que su actuación respondió a una agresión previa. Según los reportes, las autoridades consideraron de forma preliminar que las imágenes podían respaldar su planteo de legítima defensa, aunque dispusieron su detención para continuar con la investigación. “El sospechoso posee habilidades de lucha y se cree que está involucrado en artes marciales mixtas. Parece ser un luchador experimentado”, declaró el capitán de policía Sirichai Kaewprasit a Asia Pacific Press.

Khang On Nan Kham Bway afirmó que Harper había llegado recientemente al hotel, mientras que Marques era un huésped habitual al que describió como una persona de trato tranquilo. La empleada también aseguró que el turista estadounidense la había intimidado antes de que se produjera la pelea. “El estadounidense ya me había amenazado antes, diciéndome que si seguía habiendo ruido arriba, me cortaría la garganta”, declaró.

El caso quedó bajo investigación de la comisaría de Khlong Tan. Las autoridades tailandesas prevén contactar a la Embajada de Estados Unidos en Bangkok para avanzar con los trámites vinculados a la muerte de Harper y determinar si la actuación de Marques se encuadra en la legítima defensa o si existió un uso excesivo de la fuerza.