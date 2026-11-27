La restricción alcanza a todas las personas dentro de los establecimientos educativos y no solo a los alumnos. El texto impide el uso de prendas que cubren el rostro.

Hoy 09:44

El Parlamento de Italia decidió prohibir el uso del burka y el niqab en todas las escuelas del país tras la aprobación definitiva de una ley impulsada por el Gobierno de Giorgia Meloni, que también fijó límites para la incorporación de alumnos extranjeros sin dominio suficiente del italiano.

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La Cámara de Diputados aprobó el jueves la norma con 142 votos a favor, 112 en contra y cuatro abstenciones. El Senado ya había respaldado el proyecto el 20 de noviembre, por lo que la medida sustituyó el decreto que el Consejo de Ministros dictó después de las vacaciones de verano para aplicar la prohibición de manera inicial.

La restricción alcanza a todas las personas dentro de los establecimientos educativos y no solo a los alumnos durante las clases. El texto impide el uso de prendas que cubren el rostro, como el burka y el niqab, en los centros escolares. Los velos que dejan la cara descubierta quedaron fuera de la prohibición.

Quienes incumplan la norma podrán recibir multas de hasta 1.000 euros. La disposición forma parte del llamado Decreto Escuela, que reunió cambios sobre integración de estudiantes extranjeros, contratación docente, educación digital, libros electrónicos y fondos destinados al sistema educativo.

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El Ejecutivo de Meloni defendió la ley dentro de su política educativa y migratoria. La primera ministra llegó al poder con una agenda de endurecimiento de las medidas sobre inmigración y gobierna junto con una coalición de tres partidos de derecha y centroderecha. Italia celebrará elecciones generales el próximo año y Hermanos de Italia, la formación de Meloni, encabeza los sondeos.

La nueva legislación también estableció un límite del 30 % para estudiantes extranjeros con conocimiento insuficiente de italiano en las clases de primer año de todos los niveles educativos. La cuota empezará a aplicarse durante el curso 2027-2028.

El límite afectará a alumnos que no posean ciudadanía italiana, no hayan nacido en el país y no cursaran al menos dos años de educación infantil en Italia. La norma contempló excepciones para quienes acrediten un nivel adecuado del idioma.

En la enseñanza secundaria, los estudiantes podrán quedar fuera de esa cuota si asisten durante tres años como mínimo a escuelas italianas. El decreto también prevé cursos de italiano para padres extranjeros, una medida que el Gobierno incluyó dentro de las políticas de integración escolar.

La votación final generó protestas entre los grupos de oposición. Varios diputados exhibieron carteles con la frase “En la escuela nadie es extranjero” durante la sesión parlamentaria, en rechazo al tope del 30 % y a las reglas dirigidas a familias y alumnos de origen extranjero.

El diputado del Movimiento 5 Estrellas, Antonio Caso, cuestionó el contenido de la norma ante el pleno. “El problema no es cuántos niños extranjeros hay en una clase, sino cuántos docentes y qué herramientas ponemos a disposición para garantizar a todos el derecho a aprender”, declaró. También sostuvo que las necesidades prioritarias de la escuela incluían la seguridad de los edificios, los salarios docentes y el derecho al estudio.

Irene Manzi, responsable nacional de Educación del Partido Democrático, rechazó la cuota para alumnos extranjeros y afirmó que la disposición dividía a los niños dentro de las aulas. “Los trata como paquetes”, declaró, al advertir que el mecanismo podría trasladar a estudiantes de una escuela a otra cuando se supere el límite previsto.

Manzi también criticó las sanciones previstas para los padres y los avisos que podrían realizar instituciones educativas, al considerar que esas medidas afectaban el vínculo entre las familias y la comunidad escolar. “El aprobado es un decreto sin visión”, afirmó.

Desde la mayoría, el ministro de Educación y Mérito, Giuseppe Valditara, expresó “máxima satisfacción” por la aprobación definitiva. “El voto de hoy también representa una prueba significativa de la unidad de la mayoría alrededor de nuestro Gobierno y de su acción reformadora”, señaló en un comunicado.

La ley incluye además disposiciones sobre la contratación de docentes permanentes y cambios en los itinerarios de especialización de profesores de apoyo. El texto actualizó los plazos y los procedimientos para elaborar el Plan Educativo Individualizado, destinado a estudiantes con necesidades educativas específicas.

El decreto asignó nuevos recursos para el personal administrativo, técnico y auxiliar, además de fondos para mejorar la oferta formativa. Otro de los puntos discutidos regula los libros escolares y universitarios en formato digital.

Los editores deberán ofrecer una versión electrónica de los manuales a un precio equivalente al 50 % del valor de la edición impresa. El Gobierno presentó la medida como una forma de reducir el gasto de las familias en materiales educativos.