La dirigencia del Xeneize ya comenzó a planificar el próximo mercado de pases y tomó una postura sobre sus jóvenes figuras.

Hoy 10:30

Boca Juniors atraviesa uno de sus mejores momentos deportivos de los últimos años y ya comenzó a proyectar la temporada 2027. Después de conquistar la Copa Sudamericana, quedarse con el primer puesto de la tabla anual y asegurar su presencia en la final de la Copa Argentina, la dirigencia tiene un objetivo claro: mantener la base del plantel y evitar la salida de sus principales juveniles.

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El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena también continúa en carrera en el Torneo Clausura, donde disputará los cuartos de final. En ese contexto, el buen rendimiento de varios futbolistas surgidos de Boca Predio despertó el interés de clubes del exterior.

Ante este escenario, la dirigencia xeneize definió una postura para el próximo mercado de pases y estableció una lista de cuatro juveniles considerados intransferibles, aunque existe otro futbolista titular por el que estaría dispuesta a escuchar propuestas.

Los cuatro juveniles que Boca no quiere vender

Los jugadores que integran la lista de futbolistas que Boca pretende retener son Facundo Herrera, Milton Delgado, Tomás Aranda y Leonel Flores.

Los cuatro son considerados piezas importantes para el presente y el futuro del equipo, tanto por su rendimiento como por la proyección que demostraron durante la temporada.

Sin embargo, existe un detalle contractual que podría modificar los planes de la institución: todos cuentan con cláusulas de rescisión de 20 millones de dólares.

Esto significa que, si algún club decide ejecutar esas cláusulas y cumple con las condiciones contractuales, Boca no tendría la posibilidad de negociar su permanencia.

Entre los juveniles que despertaron mayor interés aparece Milton Delgado, quien recibió diferentes propuestas desde el exterior en los últimos mercados de pases.

El mediocampista fue seguido por CSKA Moscú, Trabzonspor, Besiktas y Atlanta United, aunque hasta el momento ninguna de esas posibilidades derivó en su salida del club.

El juvenil por el que Boca escucharía ofertas

Una situación diferente es la de Lautaro Di Lollo, quien se consolidó como titular en la defensa del equipo de Arruabarrena.

A pesar de su importancia dentro de la formación, la dirigencia estaría dispuesta a analizar propuestas por el defensor si llega una oferta económica que considere conveniente.

El futbolista ya despertó interés en el exterior. Durante julio, Alavés de España presentó una propuesta para incorporarlo a préstamo por una temporada, pero Boca decidió rechazarla.

La postura del club es clara: no tiene intenciones de ceder al defensor, aunque podría negociar una transferencia definitiva si recibe una oferta adecuada.

Boca busca mantener la base del equipo campeón

Con varias competencias todavía por disputar antes del cierre de 2026, Boca sabe que el próximo mercado de pases podría presentar desafíos importantes.

La consagración internacional y el protagonismo alcanzado por sus jóvenes futbolistas aumentaron su exposición ante instituciones europeas, que siguen de cerca la evolución de los jugadores formados en Boca Predio.

Por eso, la intención de la dirigencia es sostener a Herrera, Delgado, Aranda y Flores como pilares del proyecto deportivo de 2027, mientras que la situación de Di Lollo podría resolverse en función de las propuestas que lleguen.

De todos modos, las cláusulas millonarias representan un factor determinante. Si algún club decide desembolsar los 20 millones de dólares establecidos en los contratos, Boca podría verse obligado a despedirse de alguna de sus principales promesas, incluso cuando su intención sea conservarlas.