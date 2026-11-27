La actriz británica protagoniza "Much Ado About Nothing" (Mucho ruido y pocas nueces), la comedia romántica dirigida por Jamie Lloyd que llegó al Winter Garden Theatre de Nueva York.

Hoy 10:35

Hayley Atwell concretó uno de los desafíos más importantes de su carrera teatral: debutó en Broadway con una nueva puesta de Much Ado About Nothing (Mucho ruido y pocas nueces), de William Shakespeare, en la que comparte escenario con Tom Hiddleston.

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La producción, dirigida por Jamie Lloyd, tuvo su estreno oficial el 19 de noviembre en el Winter Garden Theatre de Nueva York. Atwell interpreta a Beatrice, mientras que Hiddleston asume el papel de Benedick, dos personajes que mantienen una relación marcada por las discusiones, las ironías y una atracción que ninguno de los dos quiere reconocer.

La historia gira alrededor de estos dos protagonistas, cuyas amistades organizan una serie de engaños para que descubran sus sentimientos. Al mismo tiempo, otra historia de amor, la de Hero y Claudio, queda amenazada por una intriga que pone en peligro su relación.

Una puesta contemporánea de un clásico

La versión de Jamie Lloyd propone una reinterpretación moderna de la comedia de Shakespeare. En lugar de una ambientación tradicional, la acción transcurre en un espacio inspirado en una discoteca, con música popular, coreografías, luces de colores y una importante presencia de confeti rosa.

El espectáculo también incorpora elementos de la cultura contemporánea y modifica algunos aspectos del texto original para concentrarse en los vínculos entre los personajes principales.

La producción llegó a Broadway después de su paso por el West End de Londres, donde recibió dos nominaciones a los premios Olivier, entre ellas la de mejor reposición. La química entre Atwell y Hiddleston fue uno de los aspectos destacados de aquella experiencia.

Para la actriz, el desembarco en Nueva York tiene un significado especial. Después de más de dos décadas de trabajo en los escenarios londinenses, finalmente concretó su debut en Broadway. Antes de comenzar las funciones, había definido la oportunidad como un enorme honor.

Una trayectoria entre el teatro y Hollywood

Atwell construyó una carrera que combina el teatro con importantes producciones cinematográficas y televisivas. Alcanzó reconocimiento internacional por interpretar a Peggy Carter en el universo cinematográfico de Marvel, con participaciones en las películas de Capitán América y en la serie Agent Carter.

También formó parte de la franquicia Misión imposible, junto a Tom Cruise, en las películas Sentencia mortal y Sentencia final.

Por su parte, Hiddleston es reconocido mundialmente por interpretar a Loki en las producciones de Marvel, aunque también desarrolló una extensa trayectoria teatral y recibió una nominación al premio Tony por su actuación en Betrayal, de Harold Pinter.

La participación de ambos en Much Ado About Nothing reúne así a dos figuras del cine y la televisión en un clásico de la dramaturgia inglesa, con una propuesta que busca acercar la obra de Shakespeare a nuevas generaciones de espectadores.