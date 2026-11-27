El Pincha buscará conquistar su quinta Copa Libertadores este sábado frente al conjunto brasileño. Alexander Medina apostaría por una línea de cinco defensores y ya tendría definida la formación titular para el encuentro decisivo.

Hoy 10:55

Estudiantes de La Plata se prepara para afrontar uno de los partidos más importantes de su historia reciente. Este sábado enfrentará a Palmeiras de Brasil en la gran final de la Copa Libertadores 2026, con el objetivo de conquistar su quinta estrella continental.

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El entrenador Alexander Medina tendría prácticamente definido el equipo titular y apostaría por una modificación táctica importante: una línea de cinco defensores para intentar neutralizar el potencial ofensivo del conjunto brasileño.

La intención del técnico uruguayo sería mantener una estructura sólida, con futbolistas de experiencia y una dupla ofensiva que viene siendo protagonista durante el certamen.

Una defensa de cinco para enfrentar a Palmeiras

En el arco estará Fernando Muslera, una de las principales figuras de Estudiantes en su camino hacia la final.

El arquero uruguayo tuvo una actuación determinante en las semifinales frente a Flamengo, cuando contuvo tres remates en la definición por penales y permitió que el Pincha consiguiera su clasificación.

La principal novedad aparecería en la defensa, donde Medina utilizaría cinco futbolistas. Eros Mancuso y Gastón Benedetti ocuparían los laterales, mientras que Santiago Núñez, Marcos Rojo y Leandro González Pírez integrarían la zaga central.

Con este esquema, Estudiantes buscará darle mayor seguridad a su última línea y controlar los avances del equipo brasileño.

El mediocampo y la dupla de ataque

En la mitad de la cancha, el entrenador mantendría a Ezequiel Piovi, Alexis Castro y Joaquín Tobio Burgos, tres jugadores que se consolidaron dentro de la estructura del equipo.

Por su parte, la responsabilidad ofensiva recaería sobre Tiago Palacios y Guido Carrillo, quienes serían los elegidos para intentar vulnerar la defensa de Palmeiras.

La presencia de Carrillo aportará experiencia y referencia dentro del área, mientras que Palacios buscará generar desequilibrio y movilidad en los últimos metros.

La probable formación de Estudiantes ante Palmeiras

Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Marcos Rojo, Leandro González Pírez, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Estudiantes busca su quinta Copa Libertadores

El conjunto platense intentará sumar una nueva conquista a su rica historia internacional, después de los títulos obtenidos en 1968, 1969, 1970 y 2009.

En caso de superar a Palmeiras, Estudiantes alcanzará su quinta Copa Libertadores e igualará a Peñarol de Uruguay en la tabla histórica de campeones.

De esta manera, quedaría solamente por detrás de Independiente, máximo ganador con siete títulos, y Boca Juniors, que acumula seis.

Con una formación que combinará experiencia, solidez defensiva y jerarquía ofensiva, Estudiantes buscará hacer historia este sábado y volver a levantar el trofeo más importante del fútbol sudamericano.