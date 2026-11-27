El Ministerio Público de la Acusación llevó a cabo allanamientos en Jujuy como parte de un operativo internacional para combatir la explotación sexual de menores.

Hoy 14:23

Recientemente, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Argentina llevó a cabo una serie de allanamientos en las localidades de Alto Comedero y Libertador General San Martín, en el marco de la séptima edición de la operación internacional denominada “Aliados por la Infancia”. Este operativo tiene como objetivo principal investigar delitos vinculados a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.

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La fiscal María Emilia Curten Haquim, quien lidera la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos, fue la responsable de dirigir estas acciones. En colaboración con Ayudantes Fiscales y personal de la Agencia Provincial de Delitos Complejos, se realizaron intervenciones simultáneas en distintas localidades del país, buscando identificar a los posibles responsables de distribuir o poseer material de abuso sexual infantil.

Durante los procedimientos, las autoridades lograron secuestrar una considerable cantidad de equipos electrónicos, que incluyen teléfonos celulares y otros dispositivos informáticos. Estos elementos serán sometidos a peritajes exhaustivos para determinar si contienen material relacionado con los delitos investigados.

En el contexto de “Aliados por la Infancia VII”, participaron un total de 16 países y se registraron 127 objetivos de investigación en toda la región. Argentina, además de ser parte activa de esta operación, identificó 55 objetivos en 15 provincias, incluyendo tres en Jujuy, lo que resalta la seriedad de la situación en la región.

Desde el inicio de este operativo, a nivel nacional se han reportado 35 personas detenidas, aunque ninguna de ellas está vinculada a los procedimientos realizados en Jujuy. En total, se han confiscado 113 teléfonos celulares, 1.847 dispositivos de almacenamiento, y otros equipos informáticos, lo que evidencia la magnitud de esta problemática.

Los procedimientos de allanamiento, que son parte de investigaciones más amplias, pueden iniciarse a partir de reportes internacionales generados por plataformas digitales que detectan contenido de abuso infantil. Esta información es luego canalizada a través de organismos nacionales para realizar las investigaciones pertinentes.

La participación del MPA en este tipo de operativos internacionales refuerza su compromiso en la lucha contra los delitos que afectan la integridad sexual de los menores, mediante un trabajo articulado con diversas agencias nacionales e internacionales que buscan erradicar la explotación infantil.