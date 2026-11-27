El Pincha enfrentará este sábado a Palmeiras en Montevideo y una eventual consagración podría modificar el panorama de clasificación al próximo Mundial de Clubes.

Hoy 13:03

Estudiantes de La Plata está a un paso de conquistar su quinta Copa Libertadores, pero una eventual consagración del equipo dirigido por Alexander Medina podría tener consecuencias para otros clubes argentinos que aspiran a participar del próximo Mundial de Clubes de la FIFA.

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El Pincha se enfrentará este sábado a Palmeiras de Brasil, en Montevideo, en una final que no solamente definirá al nuevo campeón de América, sino que también podría modificar el escenario de clasificación a una futura edición del certamen internacional.

La explicación está relacionada con el ranking de Conmebol y el límite de representantes por país, dos criterios que fueron determinantes para la conformación del Mundial de Clubes disputado en Estados Unidos durante 2025.

Aunque la FIFA todavía no confirmó oficialmente una edición para 2029 ni su sistema de clasificación, una eventual continuidad del formato anterior podría generar un escenario particular para los equipos argentinos.

Por qué una consagración de Estudiantes podría perjudicar a otros clubes

El reglamento utilizado para el Mundial de Clubes 2025 establecía un máximo de dos equipos por país clasificados mediante el ranking y los títulos continentales, con una excepción para aquellas federaciones que tuvieran más de dos campeones de la Copa Libertadores durante el período clasificatorio.

Bajo ese criterio, Flamengo ya tendría asegurado un lugar por haber ganado la Libertadores 2025, siempre que se mantenga el sistema anterior.

Si Palmeiras conquista el título de 2026, Brasil sumaría otro campeón continental y la situación de sus restantes equipos dependería de las consagraciones que se produzcan en los próximos años.

En cambio, si Estudiantes se queda con la Copa Libertadores, el conjunto platense tendría su clasificación garantizada bajo ese mismo sistema y ocuparía uno de los lugares correspondientes a los equipos argentinos.

Esto reduciría las posibilidades de que otros clubes del país puedan acceder mediante el ranking continental, especialmente si ninguno consigue ganar la Libertadores en las próximas temporadas.

Estudiantes es el argentino mejor ubicado en el ranking

El Pincha llega a esta definición como el equipo argentino mejor posicionado en la clasificación de Conmebol que se toma como referencia para proyectar los posibles participantes del Mundial de Clubes.

Además, su campaña internacional le permitió ampliar la diferencia respecto de su principal perseguidor nacional, Racing Club, al que supera por 35 puntos.

La Academia, por su parte, no disputará la Copa Libertadores 2027, una situación que dificultaría sus posibilidades de sumar unidades en el próximo período.

Por eso, una eventual consagración de Estudiantes podría modificar las expectativas de Boca, River, Racing y otros equipos argentinos que pretenden conseguir un lugar en la competencia mundial.

Los equipos ecuatorianos que podrían beneficiarse

El escenario también podría favorecer a clubes de otros países sudamericanos.

Entre los principales beneficiados aparecen Liga de Quito e Independiente del Valle, dos instituciones ecuatorianas que se encuentran bien posicionadas en el ranking continental.

Si Estudiantes se consagra campeón y los equipos brasileños continúan obteniendo títulos de Libertadores, ambos conjuntos ecuatorianos podrían mejorar sus posibilidades de clasificación mediante la tabla de Conmebol.

De todas maneras, el panorama dependerá de los resultados internacionales de las próximas temporadas y, principalmente, de la confirmación del sistema que utilizará la FIFA.

Una final con mucho más en juego para Estudiantes

El conjunto dirigido por Alexander Medina buscará conquistar su quinta Copa Libertadores, después de las obtenidas en 1968, 1969, 1970 y 2009.

Además del prestigio deportivo y la posibilidad de sumar una nueva estrella internacional, Estudiantes necesita ganar la final para asegurarse su participación en la Copa Libertadores 2027, según el escenario clasificatorio actual.

Así, el encuentro frente a Palmeiras tendrá consecuencias que podrían extenderse más allá de esta temporada.

Una victoria del Pincha no solo lo consagraría campeón de América, sino que también podría condicionar el camino de otros clubes argentinos hacia el próximo Mundial de Clubes, siempre que la FIFA mantenga los criterios de clasificación utilizados en 2025.