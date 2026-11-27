La investigación comenzó por denuncias de trabajadores rurales que alertaron sobre la sustracción y faena clandestina de vacunos.

Hoy 12:52

Dos hombres fueron detenidos en la ciudad de Loreto, en el marco de una investigación por distintos hechos de abigeato registrados en establecimientos rurales de la zona.

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Durante los procedimientos, la Policía secuestró herramientas que estarían relacionadas con la faena clandestina de animales vacunos, además de un automóvil.

La investigación se inició a partir de varias denuncias realizadas por trabajadores rurales, quienes alertaron sobre la desaparición de ganado y el hallazgo de restos de animales faenados ilegalmente en diferentes propiedades.

Uno de los primeros casos fue denunciado el pasado 9 de noviembre por el encargado de una estancia ubicada en la localidad de Santo Domingo. El trabajador advirtió el faltante de cinco animales vacunos y manifestó que había encontrado restos de dos ejemplares, además de huellas de vehículos y personas en el establecimiento.

Posteriormente, el 12 de noviembre, otros dos trabajadores rurales de la localidad de Lomitas denunciaron la sustracción de dos animales. En esa oportunidad, aportaron información sobre restos de ganado encontrados en inmediaciones de la ruta provincial N.º 65, en el camino hacia Jumi Pozo, y la presencia de vehículos que habrían sido observados en el sector.

A estos hechos se sumó una tercera denuncia, radicada el 20 de noviembre por el encargado de una estancia ubicada a unos 17 kilómetros de Loreto. Según manifestó, desconocidos habían ingresado al establecimiento y faenado un animal vacuno, dejando sus restos en el lugar.

A partir de las denuncias y las tareas investigativas, la Justicia ordenó dos allanamientos simultáneos en viviendas del barrio Participación de la ciudad de Loreto.

Los procedimientos fueron llevados adelante por efectivos de la sección Robo y Hurto, dependiente de la Comisaría Comunitaria N.º 27.

En el primero de los domicilios, los uniformados detuvieron a un hombre de 56 años. Además, secuestraron un automóvil Nissan Versa de color gris oscuro, numerosos ganchos de aluminio, cuchillos tipo carnicero, un afilador de acero, un serrucho, una balanza, sogas, cables y bolsas de nylon, entre otros elementos.

En el segundo inmueble fue detenido un hombre de 28 años. Allí, los efectivos incautaron un cuchillo tipo carnicero con su respectiva vaina.

Los dos sospechosos quedaron detenidos a disposición de la Justicia interviniente, mientras que todos los elementos secuestrados fueron incorporados a la causa para avanzar con la investigación.

La pesquisa busca establecer las responsabilidades de los involucrados y determinar si los procedimientos permitieron esclarecer los distintos hechos de robo y faena clandestina de ganado denunciados en la zona rural de Loreto y localidades cercanas.