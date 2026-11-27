Será el próximo sábado 5 de diciembre. Se largará a las 20 hs y tendrá dos distancias: 5K y 10K.

Hoy 13:00

Con todo listo en la organización, se palpita con intensidad la competencia nocturna Desafío Final prevista para el sábado 5 de diciembre en la zona norte capitalina, con horario de largada a las 20 sobre una distancia de 5 kilómetros participativa y competitiva y 10 kilómetros competitiva, con trofeos a los ganadores de la prueba general y para las 14 categorías caballeros y damas en que está reservada la competencia.

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Las inscripciones se reciben en el link de Huairacachay carreras Facebook e Instagram y al teléfono 3855092446; mientras que las inscripciones presenciales se realizan en Go Fitness Shop, Libertad 271 el miércoles por la tarde. La entrega de Kits será en el Complejo Casa Taboada el viernes a la tarde y el sábado 5 por la mañana.

Los organizadores destacaron el apoyo de la Municipalidad de la Capital, Cámara Empresaria de la Construcción y otras destacadas empresas santiagueñas en la sponsorización del evento, más el acompañamiento de la Policía de la Provincia en el ordenamiento del tránsito vehicular.

Han confirmado su participación atletas de las escuelas de atletismo y gimnasios de la ciudad Capital, La Banda, interior y de otras provincias.