En San Petersburgo, la segunda ciudad más grande de Rusia, una mujer resultó herida y un edificio de apartamentos sufrió daños en un ataque con drones contra dos distritos.

Hoy 12:45

El Ejército de Ucrania atacó durante la pasada noche con drones una fábrica de caucho sintético en la región de Tula, a 200 kilómetros al sur de Moscú, además de la región de San Petersburgo y la sureña Krasnodar, según informaron este viernes las autoridades locales y medios independientes rusos y ucranianos.

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En San Petersburgo —la segunda ciudad más grande de Rusia—, una mujer resultó herida y un edificio de apartamentos sufrió daños en un ataque con drones contra dos distritos, según informaron las autoridades locales este viernes.

"Las unidades de defensa antiaérea del Ministerio de Defensa de Rusia aniquilaron 4 drones ucranianos sobre la región de Tula. No hay víctimas", escribió en Telegram el gobernador de Tula, Dmitri Miliáev, al señalar que no se reportaron daños de la infraestructura crítica.

Según el canal de Telegram independiente ruso Astra y el ucraniano Exilenova+, se escucharon explosiones en las cercanías de la fábrica de caucho sintético de la ciudad de Yefrémov.

Miliáev señaló que a consecuencia del ataque fueron dañados los ventanales de varias viviendas.

Heridos en San Petersburgo y Krasnodar

En la región de Krasnodar tres personas resultaron heridas, según las autoridades locales, que reportaron daños en los ventanales de un edificio a consecuencia de la caída de fragmentos de drones derribados.

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Además, dos casas particulares se incendiaron.

En la región de Leningrado, aledaña a San Petersburgo, la antigua capital zarista, fueron derribados 45 drones ucranianos, según informó en Telegram el gobernador local, Alexandr Drozdenko.

Indicó que a consecuencia del ataque tuvo que ser cerrado el puente de Ládoga, desde el cual "trabajaron los grupos móviles" de las defensas antiaéreas rusas.

En la propia San Petersburgo, donde una mujer habría resultado herida, se escucharon explosiones en ocho distritos de la ciudad y se reportaron daños en un edificio de viviendas, según el portal independiente ruso Bumaga.

En la región de Smolensk fueron derribados otros 45 drones, informó por su parte en MAX, la red de mensajería rusa, el gobernador local, Vasili Anojin, según el cual no hubo víctimas ni daños en la infraestructura crítica.

En total, según el Ministerio de Defensa ruso, durante la pasada noche fueron "interceptados y aniquilados" 318 drones ucranianos de ala fija sobre diez regiones rusas y la anexionada península de Crimea.

Algunas informaciones sobre los ataques entre Rusia y Ucrania no pueden ser verificadas de manera independiente.